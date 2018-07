Waldhofs U 16 reist nach China

Anzeige

Christian Specht, der Erste Bürgermeister Mannheims, betonte, dass die Stadt sich als baden-württembergisches Chinazentrum sehe: „Das Jugendfußballturnier gehört einfach zu unseren kulturellen Beziehungen mit China dazu.“

„SVW war schon 1984 in China“

Kurz und Schlappner betonten, dass es immer schwer sei, die nötige finanzielle Unterstützung zu bekommen. In diesem Jahr sei „Anpfiff ins Leben“ als Partner dabei. „Der SV Waldhof war schon 1984 und 1985 in China, der erste Nationaltrainer aus dem Ausland ist ein Waldhöfer, wir haben in der Metropolregion immer noch ein Nest von guten Fußballern. Das wollen wir den Chinesen beweisen, Leidenschaft am Fußball bei unseren jungen Spielern wird noch ganz groß geschrieben“, sagte Schlappner. bol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018