Waldhofs Wiedersehen mit Hebisch fällt wohl aus

Mannheim/Lübeck. Obwohl in den meisten Vereinskassen der Fußball-Drittligisten coronabedingt gähnende Leere herrscht, gönnte sich der VfB Lübeck den Luxus eines Champions-League-Teilnehmers. Zum Spiel beim 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch reiste der Tross des Aufsteigers statt wie sonst üblich mit dem Bus per Charterflug an - von Lübeck ging es an den Airport Saarbrücken und von dort mit einer

...