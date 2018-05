Anzeige

Die zweite Halbzeit prägte der SC mit drückendem Ballbesitz, präzise Bälle waren aber weiterhin Fehlanzeige. So hatten die Rot-Weißen zwar die Quantität an Chancen, die qualitativ hochwertigeren hatten jedoch die Wallstädter. „Ich denke, wir haben verdient die drei Punkte mitgenommen. Hätten wir unsere klaren Chancen reingemacht, hätten wir uns nicht so zum Sieg zittern müssen. Aber im Gegenzug haben wir auch keine zwingenden Tormöglichkeiten zugelassen. Nach der unnötigen Niederlage zuletzt sind wir heute mit einer anderen Körpersprache und engagierter aufgetreten“, bilanzierte Michael Wagner, Trainer der SpVgg Wallstadt.

„Die Kompaktheit der Mannschaft und die Tatsache, dass jeder für jeden gekämpft hat, waren die Gründe dafür, dass wir nur wenig zugelassen haben und dadurch die Führung über die Zeit gebracht haben“, lobte SpVgg-Kapitän Mike Pfeiffer seine Mitspieler.

So kam es, wie es kommen musste. Rheinau rannte immer weiter an, doch je länger die Partie voranschritt, desto größer wurde der Frust. Das wirkte sich auf das Spiel aus: Leichte Ballverluste und viele Abspielfehler verhinderten eine Aufholjagd der tapfer kämpfenden Rot-Weißen. „Es war ein ungerechtes Ergebnis. Die Partie heute war ein Spiegelbild der aktuellen Saison. Wir können Spiele zumindest ausgeglichen gestalten, oft sind wir sogar besser. Aber wir schaffen es nicht, die Qualität in Leistung umzusetzen“, kommentierte SC-Trainer Eckl die aktuelle Lage seines Teams. Bei der SpVgg Wallstadt liegt der Fokus dagegen voll auf dem Aufstieg. „Wir haben Kampfgeist bewiesen und waren eine Einheit auf dem Platz. All das müssen wir in den nächsten Spielen wieder zeigen. Dann können wir auch bis zum Schluss oben mitspielen“, sagte Kapitän Pfeiffer.

