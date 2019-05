Wallstadt plant Neuanfang

Mannheim.Für die SpVgg Wallstadt geht am Sonntag eine turbulente Kreisliga-Saison zu Ende. Das große Ziel, der Aufstieg in die Landesliga, wurde verpasst. Etwas interne Unruhe in der Winterpause und aktuell eine gravierende Verletzungsmisere haben den Job von Coach Michael Wagner zusätzlich erschwert. „In unserem aktuellen Zustand kommt das Saisonende definitiv zur richtigen Zeit. Wir gehen seit Wochen auf dem Zahnfleisch, haben teilweise nur elf einsatzfähige Spieler, unsere Verletzungssorgen sind enorm“, erklärt Wagner, der mit den jüngsten Ergebnissen seiner stark dezimierten Mannschaft aber durchaus zufrieden sein kann.

Die vergangenen drei Partien konnten die Wallstädter allesamt gewinnen, am Wochenende könnte die Wagner-Elf mit einem Sieg sogar noch auf den dritten Tabellenplatz springen. Der Gegner: TSV Amicitia Viernheim, aktueller Inhaber des dritten Tabellenplatzes. „Wir wollen das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Mit Christian Dell und Sebastian Wolf fallen jetzt aber noch weitere Leistungsträger aus, die zuletzt noch einsatzfähig waren. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Elf auf dem Platz wird aber wie zuletzt versuchen, das Maximale herauszuholen“, macht der Coach seinen Jungs Mut und blickt auf eine herausfordernde neue Saison. „Wir werden einen großen Umbruch in der Mannschaft haben. Allein vor dem letzten Heimspiel wurden fünf Spieler verabschiedet, vermutlich werden weitere folgen“, muss Wagner in der Sommerpause einen neuen ausgewogenen Kader zusammenstellen.

Der Coach selbst wird den Wallstädtern definitiv erhalten bleiben und hofft auf eine schlagkräftige neue Truppe: „Wir müssen jetzt schnellstmöglich adäquaten Ersatz finden und die Lücken füllen. Ich hoffe, dass wir dann wieder angreifen können“. bah

