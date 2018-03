Wallstadt überholt punktgleichen FK Srbija

Anzeige

Phönix – Lützelsachsen 0:0 (0:0)

Es war ein torloses Unentschieden der besseren Sorte, denn der MFC Phönix und die TSG Lützelsachsen lieferten sich eine spannende Partie auf Augenhöhe. Insofern waren alle mit dem Ergebnis einverstanden.

Hockenheim – Ed.-Neck. 4:0 (1:0)

In einem guten Spiel gewann der FV Hockenheim auch in der Höhe verdient. Nur Ende der ersten Hälfte wurde die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen einmal gefährlich, danach hatten die Gäste nichts mehr zu melden.

Lindenhof – Gartenst. II 0:6 (0:5)

Der VfB Gartenstadt agierte von Anfang an nach Belieben und entschied das Spiel – unter anderem durch einen Hattrick von Oluwasegun Adebayo – bereits in der ersten halben Stunde. Danach verflachte die Partie und die Gäste konnten die Führung gegen einen harmlosen MFC Lindenhöfer noch ausbauen.

Reilingen – Friedrichsf. 1:3 (1:2)

Der FC Germania Friedrichsfeld kam gut ins Spiel und führte früh. Doch gegen Ende der ersten Hälfte wurde der SC Reilingen immer stärker. Nach der Pause hatten die Gäste dann wieder zahlreiche Chancen, so dass das Ergebnis in Ordnung geht.

Ladenburg – Wallstadt 1:3 (1:2)

Der FV Ladenburg schöpfte zwar Hoffnung, als er nach zwölf Minuten in Führung ging, doch danach ließ die SpVgg Wallstadt nichts mehr zu.

Neulußheim – Weinh. II 1:1 (1:1)

Der SC Olympia Neulußheim fand schnell ins Spiel und ging früh in Führung. Nach zwanzig Minuten hatte dann auch die TSG Weinheim mehr Zugriff, der Ausgleich per Foulelfmeter noch vor der Pause war verdient. In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel.

