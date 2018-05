Anzeige

Mannheim.Was für ein Ausrufezeichen! Am 27. Spieltag der Fußball-Kreisliga hat die SpVgg Wallstadt den Tabellenführer SG Hemsbach souverän mit 2:0 besiegt und damit den Abstand zur Spitze auf ein mageres Pünktchen verkürzt. Während es für die SG die erste Niederlage nach zuletzt neun Siegen in Serie war, hielt sich Wallstadt so die Tür zum Aufstieg in die Landesliga offen.

Das Gipfeltreffen war zunächst eine zähe Angelegenheit. Wallstadt zeigte sich spielfreudiger und hatte mehr Ballbesitz, strahlte aber kaum Gefahr aus. „Wir haben es vermieden, vorne draufzugehen, weil wir nicht in Konter laufen wollten“, begründete SpVgg-Trainer Michael Wagner die risikofreie Taktik seiner Elf. SG-Coach Giuliano Tondo setzte ebenfalls aufs Abwarten: „Unser Plan war es, erstmal defensiv sicher zustehen, da Wallstadt als direkter Verfolger das Spiel machen musste. Wir wollten aus dieser defensiven Sicherheit schnell in die Offensive umschalten, aber wir waren in unseren Aktionen zu verhalten.“

SpVgg Wallstadt: Feth – Dell, Pfeiffer (78. Moßmann), ... SpVgg Wallstadt: Feth – Dell, Pfeiffer (78. Moßmann), Heinemann, Marth – Heilmann, Mayer (60. Smajlovic), Wheeler, Wolf (85. Krohne), Köhler – Kecskemeti (83. Werner). SG Hemsbach: Jakob – Halbig, Renner, Hassanzadeh – Anhölcher, Scalzo, Abdelkader, Gassner (74. Hajdari), Ferati (82. Korbi) – Njie, Yarimbiyik (61. Pamalick). Tore: 1:0 Wolf (65.), 2:0 Smajlovic (74.). Beste Spieler: Härtl, Egner – Dell, Pfeiffer, Debski. Schiedsrichter: Horst Wernicke (Philippsburg).

Der Höhepunkt der ersten Halbzeit ereignete sich Sekunden vor dem Pausenpfiff, als sich Flügelstürmer Markus Köhler plötzlich alleine vor dem leeren Kasten fand, nachdem er geschickt SG-Torwart Jakob umkurvt hatte. Er schoss – doch der Ball landete nur am Pfosten.