Warten auf den Anmelde-Ansturm

Mannheim.Vom 6. bis 9. September steht auf der Anlage des VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau die 29. Auflage des Franco Troncone Damen-Tennis-Turniers an. Der Wettbewerb gehört zur German Masters Series des DTB und ist eines von bundesweit 35 Turnieren für Talente in diesem Jahr. Die Zuschauer können sich auf der Anlage am Rheindamm auf qualitativ hochwertiges Damentennis von Top-Spielerinnen der Deutschen Rangliste freuen und dieses hautnah miterleben.

Hoffen auf gutes Wetter

Bis zu 32 Qualifikantinnen eröffnen donnerstags das Turnier. Acht von ihnen haben die Möglichkeit, sich im Hauptfeld mit den 20 gesetzten Spielerinnen und den vier Wildcard-Gewinnerinnen zu messen. Noch ist ungewiss, ob die 16-jährige Titelverteidigerin Sinja Kraus, die in der 2. Bundesliga für den TSC Mainz aufschlägt, ihren Titel verteidigen wird. „Die Anmeldungen kommen erfahrungsgemäß erst in den letzten zwei Wochen vor Turnierbeginn“, gibt sich Organisatorin Gabriele Brunst noch entspannt. „Wir haben alle Bundesliga-Teams sowie die 250 besten deutschen Spielerinnen angeschrieben und eingeladen. Bisher gibt es aus unterschiedlichen Gründen aber erst eine Hand voll Zusagen“, erklärt Brunst. Der Meldeschluss ist am Dienstag vor Turnierbeginn.

Zusätzlich macht sich Brunst wie jedes Jahr auch um das Wetter Gedanken. Bei dem „reinen Freiplatzturnier“ lief bisher aber alles ohne größere Verzögerungen ab. „Wir hatten bisher immer Glück mit den Wetterbedingungen“, hofft sie auch dieses Mal auf einen reibungslosen Ablauf an den vier Turniertagen.

Nach freitags ab 14 Uhr die erste Runde gespielt wird, folgt samstags das Achtelfinale und Viertelfinale, ehe am Sonntag nach dem Halbfinale um den Siegerpokal gekämpft wird. Ein hochkarätiges Feld ist garantiert, denn es geht um wertvolle Ranglistenpunkte und ein Gesamt-Preisgeld von 5000 Euro.

Wildcards für lokale Talente

Als Kandidatin für eine der vier von der Turnierleitung zu vergebenen Wildcards kommt die 15-jährige Mannheimerin Natasja Schunk in Frage. Bereits in den vergangenen beiden Jahren nutzte die Turnierleitung die Möglichkeit, der talentierten Nachwuchshoffnung aus der Region so den Weg in die Hauptrunde zu ermöglichen. Für die Spielerin der MTG BW Mannheim wäre es eine gute Gelegenheit, weitere Matcherfahrung auf diesem hohen Niveau zu sammeln.

Ebenso hilft diese Regelung Spielerinnen, die längere Zeit verletzt waren und daher auf Basis der Rangliste keine Chance auf eine Teilnahme gehabt hätten.

Für den Club ist es „das größte Event der Tennisabteilung im Jahr. Alle Mitglieder sind als Helfer gefragt“, freut sich Gabriele Brunst auf die intensiven, aber spannenden Tennistage in Neckarau. jab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018