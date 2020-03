Warten auf Olympia-Entscheidung

Mannheim.Am 4. April hätten die Feldhockey-Bundesligen in ihre verkürzte Rückrunde starten sollen. Seit dem vergangenen Freitag steht aber fest, dass weder die Herren mit dem Lokalderby Mannheimer HC gegen den TSV Mannheim Hockey noch die Damen (Münchner SC gegen Mannheimer HC) spielen. Auch in Liga zwei der Damen fällt für den TSV Mannheim Hockey und den Feudenheimer HC am 25. April der Start in die zweite Saisonhälfte aus.

Der Deutsche Hockey-Bund hat entschieden, die Austragung aller Bundesligaspiele bis einschließlich des letzten April-Wochenendes auszusetzen. Bereits am 12. März hatte die Euro Hockey League (EHL) das vom 9. bis 13. April geplante Finalturnier in Amsterdam abgesagt und auf einen noch unbekannten Termin verlegt. Auch von dieser Absage sind die MHC-Herren betroffen.

Das größte Kopfzerbrechen bereitet dem MHC allerdings zurzeit, wie es um die Ausrichtung der DM-Endrunde steht, die am 23./ 24. Mai auf dem Vereinsgelände am Neckarplatt geplant ist. „Eines steht jetzt schon fest, die Endrunde wird auf jeden Fall nicht den Umfang haben, den wir uns vorgestellt hatten“, berichtet Peter Lemmen, der Sportliche Leiter des MHC.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung sind längst angelaufen. „Es gibt schon Absprachen, aber bis zum 30. März wäre vieles noch zu stoppen“, betont MHC-Schatzmeister Joachim Kille. Bis zu diesem Stichtag müsse darüber entschieden werden, ob das Final Four tatsächlich wie geplant steigen kann.

Die Frage, ob und in welcher Form die Hockey-Bundesligen überhaupt ihren Spielbetrieb nach dem letzten Aprilwochenende aufnehmen können, beschäftigt auch Carlos Gomes, den Sportlichen Leiter des TSV Mannheim Hockey. Auch unterm Fernmeldeturm ruht derzeit wegen der Corona-Pandemie jeglicher Trainingsbetrieb.

Kleines Zeitfenster

„Ohne dass sich die Mannschaften vorher vorbereiten können, ist ein geregelter Spielbetrieb kaum denkbar. Für mich ist da das Zeitfenster von Ostern bis Pfingsten entscheidend. Sollte da nichts gehen, dann sieht es mit einem weiteren Spielbetrieb schlecht aus“, sagt Gomes und betont, dass der Gesundheitsschutz das wichtigere Gut ist.

„Sollte es aber tatsächlich zu einer Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio kommen, könnten die Bundesligen bis in den Sommer hinein spielen, auch ein Final Four könnte in dieser Zeit stattfinden“, erklärt Gomes. Er ist gespannt, zu welcher Entscheidung das Internationale Olympische Komitee in Sachen Olympia-Austragung kommt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020