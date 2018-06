Was macht … Gerd Störzer ?

Anzeige

Mehr als 43 Jahre später sitzen wir im Café Schafheutle in Heidelberg, und der pensionierte Lehrer für Deutsch und Sport an der Willy-Brandt-Realschule in Königsbach-Stein erinnert sich, als sei es gestern gewesen: „Wir waren früh auf unserem Sportgelände. Als wir aus dem Fenster der Kabine schauten, sahen wir die Zuschauerströme nach oben ins Stadion ziehen und dachten uns: Wo wollen die alle hin?“

Keine Kabinen am Platz

Bei dem „Stadion“ handelte es sich um einen Sportplatz mitten im Wald, umgeben von begrünten Hügeln, auf denen immerhin 12 000 Zuschauer Platz fanden. Und das ohne befestigte Ränge – von einer überdachten Tribüne ganz zu schweigen. Die eigentliche Spielstätte unten am Clubhaus – später nach dem Vorsitzenden Hugo-Koch-Stadion benannt – hätte nicht annähernd so viel Kapazität geboten. Oben im Wald gab es aber keine Kabinen, nur zwei kleine Räume, in denen sich die Mannschaften während der Halbzeit aufhielten. Dies bedeutet, dass beide Teams vor und nach dem Spiel 200 Meter bergauf zur Spielstätte und später wieder bergab zurückgehen mussten – mitten durch die Zuschauer.

Heutigen Sicherheitsverantwortlichen würde es den Schweiß auf die Stirn treiben. Aber – es blieb alles friedlich. Es war eine andere Zeit. Die Eppinger wollten sich achtbar aus der Affäre ziehen. Störzer: „Immerhin hatte der HSV unter der Woche im Uefa-Pokal gegen Steagul Rosu Brasov aus Rumänien 8:0 gewonnen. Wir dachten uns: ,So viele Gegentore kassieren wir nicht.‘“

Und HSV-Trainer Kuno Klötzer – eigentlich ein erfahrener Mann – machte schon im Vorfeld entscheidende Fehler. Störzer: „Den Klaus Zaczyk (Dreh- und Angelpunkt im Hamburger Spiel, d. Red.) hat Klötzer gar nicht mitgenommen.“ Außerdem ließ er Stürmer Horst Bertl zunächst auf der Bank und wechselte ihn erst zur zweiten Halbzeit für Mittelfeldmann Kurt Eigl ein. Bertls Anschlusstreffer elf Minuten vor Schluss kam zu spät.

Wesentlich bessere Arbeit leistete Eppingens Trainer Harald Meichelbeck, wie Störzer erzählt: „Er hat uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet. Jeder bekam seine Aufgabe und hat sie super erledigt.“ Um die gefährliche Hamburger Flügelzange mit Hans-Jürgen Sperlich (rechts) und Georg Volkert (links) kümmerten sich die unerbittlichen Manndecker Rainer Götter und Raimund Lietzau. Und der ehemalige Alsenborner Torjäger Jürgen Schieck – später Moderator im SDR-Sportfernsehen – wurde umfunktioniert und hielt als umsichtiger Libero die Abwehr zusammen. Hat’s eine Prämie gegeben? Störzer schmunzelt: „Wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen 1000 Mark, es aber nicht wirklich ernstgemeint, weil wir ja nie an einen Sieg geglaubt haben. Die haben wir dann aber bekommen, denn der Verein hat gutes Geld verdient. Immerhin sind wir unter die letzten 16 Clubs gekommen.“

Den heutigen Fußball sieht Störzer kritisch, zu sehr in eine Zwangsjacke gepresst. Er wünscht sich, dass die Individualisten – wie er einer war – wieder mehr Spielraum bekommen. Im wahren Sinn des Wortes. Ansonsten genießt der Pensionär den Ruhestand und ist froh, dass er sich für Studium sowie den Lehrerberuf entschieden hat. Er hat früh erkannt, dass der Profifußball doch mit einigen Risiken behaftet sein kann.