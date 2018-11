Was macht … Kirsten Bolm?

Mannheim.Heute lebt Kirsten Bolm im Hier und Jetzt, hat sich als Norddeutsche in der Region gut integriert, fühlt sich in ihrem Beruf als Lehrerin für Pädagogik und Psychologie pudelwohl und genießt ihre Freizeit. „Die Dinge fließen“, sagt die 43-Jährige. Früher lebte die zur Weltelite zählende Hürdensprinterin nach dem Motto „ich schaue immer nur nach vorn“. Damit fuhr sie meistens gut, hatte eine solche Einstellung aber auch nötig. Denn die Karriere der – zumindest was professionelles Training betrifft – Späteinsteigerin war geprägt von Verletzungen, die für einige Tiefs in der an Höhen reichen Laufbahn sorgten.

Beides vereinte sich im Jahr 2004. Zwei Jahre war sie damals wegen Rückenproblemen und einer Achillessehnenoperation ganz außer Gefecht gesetzt gewesen, konnte erst im Frühling des olympischen Jahres „wieder auf zwei Füßen stehen“ und schaffte auf den letzten Drücker dennoch die Qualifikation für Athen.

„Die deutschen Meisterschaften in Braunschweig, mein erst vierter Saisonwettbewerb, waren ein Schicksalswettkampf. Es regnete, gab Gegenwind und ich hatte keine Norm. Mein Trainer Rüdiger Harksen und ich setzten alles auf eine Karte.“ Es wurde spannend, denn die geforderten 12,89 Sekunden lief sie erst im Finale. „Als sich direkt vor mir mein damaliger Freund Jerome Crews für Athen qualifiziert hatte, war ich wie in einem Sog.“

Auf das wichtigste und schwierigste Erlebnis mit dem Einzug ins Halbfinale in Athen folgte das schönste. „Es war die ganze Saison 2005, denn da flutschte alles. Ich hatte meinen Verletzungsdämon im Griff, war etabliert und konnte alles richtig genießen.“

Als wertvollsten sportlichen Erfolg nennt sie jedoch die völlig überraschende Silbermedaille 2002 bei der Hallen-WM. „Ich war neu in Mannheim, hatte mein ganzes Leben mit Idolen wie Carl Lewis, Heike Drechsler oder Claudia Zaczkiewicz-Reidick gelebt (die MTGlerin gewann 1988 Olympisches Bronze. Anm. d. Red.), aber nie selbst an eine internationale Medaille gedacht. Plötzlich änderten sich meine Ziele, war ich auch psychologisch auf einer neuen Ebene.“ Ziemlich schnell hatte sich damals ein professionelleres Training mit deutlich mehr Umfängen ausgezahlt. Bis dahin hatte die Juniorenweltmeisterin von 1994 andere Schwerpunkte gesetzt und sich zu einem vierjährigen Psychologiestudium in den USA entschlossen, bei dem der Sport nicht die Hauptsache war. „Nach dem Bachelor stand ich dann vor der Entscheidung, in den USA weiter zu studieren, oder es noch mal im Sport zu versuchen.“

Alles wieder so machen

Nachdem sie 2000 die Olympiaqualifikation verpasst hatte und bei der WM im Vorlauf ausgeschieden war, wollte sie es noch einmal wissen, setzte sich mit Bundestrainer Harksen in Verbindung, der ihr 2001 zusammen mit Christoph Steinbach vom Olympiastützpunkt Rhein-Neckar den Weg nach Mannheim ebnete. „Ich war schon 26 Jahre, brauchte eine neue Heimat und habe sie gefunden“, bezeichnet sie die kommenden acht Jahre als „prägend und intensiv“. In den schweren Verletzungszeiten konnte sie sich auf ihren Coach, die Familie sowie die Physiotherapeuten Christian Ziegler und Marco Welz verlassen. „Aber aufgeben war für mich sowieso nie ein Thema.“

Dass sie damals eine „Ein-Frau-Generation“ war – ältere Konkurrenz gab es nicht mehr, der Nachwuchs war noch nicht so weit – sieht Bolm heute eher als Vorteil. „Mir fehlte zwar der permanente Antrieb, auf ein höheres Niveau zu kommen, aber ich hatte auch keinen zusätzlichen Leistungsdruck.“

Aus heutiger Sicht würde sie nichts anders machen. „Mit den vier Jahren in den USA habe ich mir etwas ermöglicht, was man sich als junger Profisportler kaum leisten kann“, schätzt sie Erfahrungen außerhalb der normalen Umgebung als sehr wertvoll ein. „Ich habe dadurch auch beruflich schnell Fuß gefasst“, nahm Bolm nach einer Zeit als Truppenpsychologin bei der Bundeswehr und in der Lehre die Chance zum Direkteinstieg in den Schuldienst wahr. „Ich habe an der Helene-Lange-Schule mit jungen Menschen zu tun, tolle Kollegen, wohne in Edingen in einer Mischung aus Stadt und Natur und bin mit meinem Leben sehr zufrieden.“ Der Lauf-Sport spielt hin und wieder eine Rolle, den Hauptteil ihrer Freizeit verbringt sie aber bei ihrem Pflegepferd in Friedrichsfeld, bei der Flüchtlingshilfe oder aber – wenn sie bei ihren Eltern in Ungarn ist – mit herrenlosen Hunden.

