Weiter beste Aussichten

Wiesental.Die schwersten Brocken beim Kampf um die erneute Oberliga-Krone haben die Nachwuchsturnerinnen der TG Mannheim bereits besiegt, die beiden weiteren Vereine, mit denen sich die TG-Auswahl noch messen muss, kommen dagegen aus der unteren Tabellenhälfte. Damit haben die Mädels aus dem Leistungszentrum, die mit zehn Punkten auf Rang eins liegen, gute Aussichten, auch als Spitzenreiter in die gemeinsame Rückrunde aller acht Klubs zu starten.

Mit 129,95 Zählern behaupteten sich Silja Stöhr, Julia Goldbeck, Janoah Müller, Annabell Gropp und Line Mayer auch am zweiten von drei Wettkampftagen der Vorrunde, hatten es aber gegen den Tabellenzweiten TV Wyhl (129,10) nicht leicht. Der Vergleich mit dem Vierten PTSV Jahn Freiburg (126,75) war dagegen ein klarere Sache. Obwohl die TGM-Turnerinnen krankheitsgeschwächt antraten und wegen der nicht optimalen Geräteausstattung in Wiesental nur abgespeckte Übungen zeigten, mussten sie nur zwei Geräte abgeben: gegen Freiburg den Sprung (33,75), gegen Wyhl den Boden (32,90). Doch der jeweilige Vorsprung am Barren (30,10) und Balken (33,90) genügte für den Sieg. In der Einzelwertung mischten Silja Stöhr und Julia Goldbeck (jeweils 43,40) als gemeinsame Zweite und Dritte ganz vorne mit, einmal Vierte und einmal Fünfte wurde Vierkämpferin Janoah Müller (42,40). sd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019