Weiter ungeschlagen

Lucas Vila erzielte den wichtigen Ausgleich bei Primus Köln. © Binder

Köln/Düsseldorf.Die Hockey-Herren des Mannheimer HC bleiben Bundesliga Spitzenreiter Rot-Weiss Köln auf den Fersen. Dem 1:1 (1:0)-Unentschieden im direkten Duell mit den Domstädtern am Samstag ließen die Mannheimer gestern einen 4:1-Sieg beim Düsseldorfer HC folgen und bleiben mit zwei Punkten Rückstand wie gehabt erster Verfolger der Kölner.

Vor allem das Spitzenspiel bei Rot-Weiss erfüllte am Samstag die hohen Erwartungen. „Das Remis geht absolut in Ordnung. Es war ein unfassbar hohes Tempo im Spiel, dadurch auch viele Fehler – aber insgesamt ein Top-Bundesligaspiel. Für uns war es sehr hart, dass wir nach so hohem Invest über drei Viertel kein Tor erzielen konnten. Umso schöner, dass wir am Ende das Ausgleichstor dann doch noch machen“, sagte MHC-Trainer Michael McCann, der in der 59. Minute das 1:1 von Luca Vila nach einer Kurzen Ecke bejubeln durfte. Tom Grabusch hatte Köln ebenfalls nach einer Kurzen Ecke in Führung gebracht (36.).

Keeper Aly immer wieder im Weg

„Der MHC hatte mehr Spielanteile und war tonangebend. Wir haben nicht so den Druck machen können, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nach dem starken dritten Viertel verteidigten wir in der Schlussphase nicht mehr gut genug individuell, so dass der Ausgleich am Ende auch verdient ist“, zollte Kölns Trainer Andre Henning den Mannheimern Respekt, die immer wieder an Rot-Weiss-Keeper Victor Aly scheiterten.

Der 4:1 (2:1)-Sieg in Düsseldorf war gestern dann eine klare Angelegenheit. Die weiterhin ungeschlagenen Mannheimer wirkten insgesamt abgeklärter. „Das war für uns auch aufgrund der widrigen Bedingungen ein schwieriges Spiel. Dennoch haben meine Jungs das gut im Griff “, freute sich Coach McCann über die Tore von Haase (20., 42.), Barreiros (24.) und Peillat (45., KE). red

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018