Weltklasse im Betonoval

Oberhausen.Der RSV Edelweiß Oberhausen richtet an Pfingstsonntag traditionell die dritte Etappe der 66. Internationalen Vier-BahnenTournee aus. Das Fahrerfeld, welches für die Disziplinen Keirin, Punktefahren und Zweiermannschaftsfahren gemeldet hat, ist wohl so hochkarätig besetzt, wie nie zuvor in der Geschichte der Tournee.

Mit Jason Kenny (sechsfacher Olympiasieger), seiner Frau Laura (vierfache Olympiasiegerin), der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel aus Erfurt und der Keirin-Olympiasiegerin Elis Ligtlee aus den Niederlanden kämpfen gleich vier Olympiasieger um die Siege auf dem Oberhausener Oval. Hinzu kommen noch die amtierenden Weltmeister und Weltmeisterinnen Kimberley Geist (USA), Harrie Lavreysen (Niederlande) und dessen Landsmann Jeffrey Hoogland.

Insgesamt werden Sportler aus 22 Nationen in Oberhausen, der dritten Etappe der Tournee, nach Singen und Öschelbronn am Start sein. Die Schlussetappe findet an Pfingstmontag in Dudenhofen statt. Rennbeginn auf der Oberhausener Bahn ist um 10 Uhr, der Renntag wird mit dem Höhepunkt, dem Zweiermannschaftsfahren der Männer gegen 20.30 Uhr beendet. zg