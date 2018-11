Welz-Turnier stark besetzt

Mannheim.Wenn am Samstag der beste deutsche Judo-Nachwuchs der U 20 beim 43. Wolfgang-Welz-Turnier um deutsche Ranglistenpunkte kämpft, dann gilt die Aufmerksamkeit der Zuschauer unter den 210 Teilnehmern vor allem einem Lokalmatadoren-Quartett vom Judoteam Heidelberg/Mannheim. Alle haben bereits Turnier-Erfahrung, Louis Mai (-90 kg) stand bei seiner Premiere 2017 sogar als Dritter auf dem Podest. Obwohl er mit damals 16 Jahren eigentlich noch zu jung war und mit einer Ausnahmegenehmigung des Bundestrainers startete. Jetzt hat er das richtige Alter und ist um viel internationale Erfahrung reicher. So holte er in der U 18 bei fünf European-Cup-Wettkämpfen vier Medaillen (1 x 1., 3 x 3.) und wurde auch beim Asia Cup sowie bei seinen deutschen Meisterschaften Dritter. Schlechter als letztes Jahr will er beim Welz-Turnier auf keinen Fall abschneiden.

Anders Dario Ferrera (-73 kg), denn der 19-Jährige war 2017 schon auf einem guten Weg zu Bronze, ehe er ausschied. Auch Jonas Mollet (-66 kg) peilt bei seinem nunmehr dritten Turnier eine Platzierung an, ebenso David Hill (-81 kg), der schon 2016 am Start war – jedoch in einer anderen Gewichtsklasse.

Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018