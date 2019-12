„Werden den Nackenschlag wegstecken“

Mannheim.Die Mannheim Tornados sind zu einem Neuanfang gezwungen. Der Baseball-Bundesligist setzte große Hoffnungen in Spielertrainer Sascha Lutz, der den deutschen Rekordmeister in seinem ersten Jahr als Coach in die Play-offs geführt hatte. Der 36-Jährige trat aber überraschend von seinem Amt zurück (wir berichteten) und wird von Juan Martin ersetzt. Tornados-Präsident Peter Engelhardt äußert sich im

...