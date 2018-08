Wettkampf der besten Talente

Mannheim.Ab heute messen sich hervorragende Nachwuchseishockeyspieler in der Nebenhalle Süd der SAP Arena beim DEL Junior Cup 2018 (bis Sonntag, 26.). Die ausrichtenden Jungadler Mannheim treffen in der Vorrundegruppe „Hecht“ auf die Frölunda Indians Göteborg (heute, 19.30 Uhr) und den EV Zug (Donnerstag, 19.30 Uhr). Eröffnet wird das Turnier heute um 16.30 Uhr mit einem Duell aus der Gruppe „Goc“, wo Sparta Prag und der Titelverteidiger Lokomotive Jaroslawl aufeinandertreffen. Komplettiert wird diese Gruppe vom IFK Helsinki. Der Eintritt zu den Spielen in der Nebenhalle Süd ist frei. and

Info: Spiele live auf www.sportdeutschland.tv

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018