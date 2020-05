Wettradeln mit der Weltmeisterin

Ludwigshafen.Am 7. Juni sollte in Mußbach der Startschuss für den BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar (TCRN) 2020 fallen. Für den 18. Juli war der RömerMan in Ladenburg geplant, am 26. Juli sollte der HeidelbergMan folgen. Das Viernheimer Orga-Team wollte mit seinem V-Card Triathlon am 23. August den Abschluss bilden. Doch es wird in diesem Jahr bekanntlich keines der traditionsreichen Rennen geben. Dennoch können sich die Triathleten der Region an den genannten Daten miteinander messen – auf dem Rad und virtuell.

„Wir sind sehr froh, dass der Cup in diesem Jahr nicht gänzlich ausfallen muss, sondern als innovatives Format mit vier virtuellen Radrennen stattfinden kann. Mit Anne Haug haben wir zudem die amtierende Weltmeisterin für unsere Idee gewonnen“, freut sich Jürgen Hilberath, Geschäftsführer des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar, über die Ersatzlösung. Mitmachen kann jeder, der ein Smart-Bike oder einen Adapter für die Rolle besitzt. Die Teilnehmer können sich bei der virtuellen Cycling-Plattform Rouvy für die vier TCRN-Rennen anmelden und die landschaftlich einzigartigen und allesamt anspruchsvollen Strecken am ursprünglich geplanten Wettkampftag „abradeln“. Der entsprechende Link wird rechtzeitig auf der TCRN-Homepage angegeben. Rouvy schaltet die Rennen jeweils um 9.45 Uhr frei. Um 10 Uhr wird das jeweilige Rennen gestartet.

100 Startplätze kostenlos

Dabei haben die Teilnehmer prominente Konkurrenz. Beim Auftakt in Mußbach ist beispielsweise Julian Erhardt mit am Start. Der 28-Jährige stand 2018 und 2019 beim TCRN ganz oben auf dem Siegertreppchen und hätte 2020 das Triple gerne vollendet. In Ladenburg übernimmt dann der Weinheimer Florian Angert die Rolle des Favoriten, wenn es heißt, über den Weißen Stein in den Odenwald zu fahren. Die Hawaii-Siegerin 2019, Anne Haug, wird auf der anspruchsvollen Heidelberger Strecke hoch zum Königstuhl alles daran setzen, die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Die Top-Starter wollen nicht nur in die Pedale treten, sondern sie werden auch einige persönliche Worte an die Mitstreiter richten. Zudem ist vorgesehen, dass die Tops den jeweiligen Streckenverlauf aus ihrer Sicht kommentieren. Schließlich kennt nicht jeder Teilnehmer die Tücken und Highlights der verschiedenen Wettkampfstrecken. Für die ersten 100 Bewerber um eine Teilnahme bei den virtuellen TCRN-Radrennen stellen Rouvy und die Cup-Verantwortlichen ab dem 29. Mai, 12.00 Uhr, über www.de-timing.de Gutschein-Codes zur Verfügung, die drei Monate gültig sind. red

Info: Online-Anmeldung unter runtix.com/sts/10400/1910

