Wie der Vater, so der Sohn

Kassel.Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft aus dem Jahr zuvor konnte der GC Mannheim-Viernheim in 2019 zwar nicht verteidigen, aber bei der Awards Gala der PGA (Professional Golfers Association) Germany im Kasseler Kongress Palais war der Club wieder ganz vorn dabei. So wurde GC-Coach Ted Long als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet, sein Sohn Hurly Long durfte sich über den Titel des „Spieler des Jahres“ freuen.

Für Hurly Long war es der verdiente Lohn, nachdem der 22-Jährige im September mit einer 61er-Runde auf dem Pebble-Beach-Kurs (USA) einen historischen Platzrekord aufgestellt hatte und sich im weiteren Verlauf des Golf-Jahres 2019 die Tourkarte für die European Challenge Tour erspielt hatte. Diese gilt in Fachkreisen als 2. Liga der besten europäischen Golf-Profis.

„Es ist eine Wahnsinnsehre, ich kann es gar nicht glauben. Es gibt so viele talentierte Golfer in Deutschland und dass gerade ich zum ’Player of the Year’ gewählt wurde, macht mich sehr glücklich“, sagte Hurly Long, während sich sein Vater Ted bereits zum dritten Mal über die Auszeichnung als bester Golf-Lehrer freuen durfte.

Die Doppel-Ehrung für den GC Mannheim-Viernheim war der passende Start ins Jubiläumsjahr. Der Club aus der Metropolregion feiert in den kommenden Monaten sein 90-jähriges Bestehen. red/th

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020