Wieder im Abstiegskampf

NECKARHAUSEN.Mit erst zwei Punkten nach fünf Spielen läuft der FC Viktoria Neckarhausen in der Fußball-Kreisklasse A I der Musik hinterher. „Ich bin etwas enttäuscht, da wir auch schon gegen vermeintliche Mitkonkurrenten im Abstiegskampf gespielt haben“, sagt Coach Brian Höhnle. Und damit spricht der Neu-Trainer des A-Ligisten, der sich in der Vorsaison erst im Saison-Endspurt vor dem Absturz in die B-Klasse retten konnte, die klare Maxime für diese Spielzeit an. „Wir müssen realistisch sein. Es wird eine schwierige Saison, vielleicht noch schwieriger als letztes Jahr“, erwartet Höhnle wieder eine Saison im Zeichen des Abstiegskampfes.

„Wir hatten einen kompletten Umbruch und müssen die Mannschaft so weit formen, um in der dann folgenden A-Klassen-Saison besser aufgestellt zu sein.“ Hoffnung macht ihm trotz des Fehlstarts, dass die Formkurve in den jüngsten Partien klar nach oben gezeigt hat. In Altlußheim (1:2) und zuletzt gegen Bosna Mannheim (1:1) sei man jeweils die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Dass hierbei nicht mehr Punkte herausgesprungen sind, führt Höhnle auch auf eine Verletztenmisere zurück. Derzeit muss er fünf angeschlagene Spieler ersetzen. „Wir holen uns Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Die Jungs machen es gut, insgesamt fehlt uns aber noch die Zielstrebigkeit.“

Dreizehn neue Spieler musste der Trainer vor der Saison zu einer Einheit formen, lediglich fünf Akteure sind aus der vergangenen Spielzeit im Kader geblieben. „Es ist ganz logisch, dass das nicht innerhalb von kurzer Zeit geht. Zudem ist es eine junge, unerfahrene Mannschaft“, erklärt Höhnle. „Wenn man schon früh unten drin steht, fehlt dann auch das Glück. Wenn wir aber mal einen Dreier holen, platzt vielleicht auch der Knoten.“ wy

