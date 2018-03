Wimpel geht an den MHC

Anzeige

Mannheim.Im saarländischen Neunkirchen hat die weibliche A-Jugend des Mannheimer HC den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Hallenhockey perfekt gemacht. Im Endspiel bezwangen die A-Juniorinnen der Blau-Weiß-Roten den Club an der Alster aus Hamburg in einem Krimi mit 3:2 (2:1) und sicherten sich damit den begehrten blauen Meisterwimpel.

Denkbar knapp schrammten dagegen die A-Knaben des TSV Mannheim Hockey und die A-Mädchen des MHC am Titel vorbei. So mussten sich die A-Knaben des TSVMH in Nürnberg in einem dramatischen Endspiel dem DSD Düsseldorf erst nach Penaltyschießen mit 6:7 geschlagen geben, nachdem es nach regulärer Spielzeit noch 1:1 gestanden hatte. Auch die A-Mädchen des MHC verloren ihr DM-Finale in Gau-Algesheim erst nach Penaltyschießen mit 3:4 gegen den Berliner HC. Auch hier stand es nach regulärer Spielzeit 1:1.

Bronze für A-Jugend

Die männliche A-Jugend des MHC gewann in Machern (Sachsen) das Spiel um Platz drei gegen den Düsseldorfer HC mit 6:5 nach Penaltyschießen. In Wuppertal landete die männliche B-Jugend des TSVMH auf Platz vier und die des MHC auf Rang fünf. In Hanau wurde die weibliche B-Jugend des TSVMH Vierter. Den fünften Platz gab es für die A-Knaben des MHC in Nürnberg. and