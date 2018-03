Winter stoppt Spielbetrieb

Anzeige

Koblenz/Mannheim.Von der Regionalliga bis hinunter in die Amateur-Klassen brachte der jüngste Wintereinbruch die Spielpläne der Fußballer am Wochenende ordentlich durcheinander. Prominentestes Opfer war Regionalligist SV Waldhof, dessen für gestern angesetzte Partie bei TuS Koblenz ebenfalls abgesetzt wurde. Die Platzkommission, die sich bereits um 8 Uhr morgens ein Bild von den Verhältnissen im Stadion Oberwerth gemacht hatte, fand einen vereisten und gefrorenen Rasen vor. Deshalb wurde die Begegnung mit Blick auf die erhebliche Verletzungsgefahr frühzeitig abgesagt. Ein exakter Nachholtermin steht noch nicht fest. Dieser wird unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse und nach Rücksprache mit den Vereinen sowie den Sicherheitsbehörden festgelegt. Das nächste Spiel der Mannheimer wird nun am Freitag (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf angepfiffen.

Spielbetrieb ruht auf Kreisebene

Auf lokaler Ebene konnte immerhin noch am Samstag gespielt werden. So wurden alle drei Verbandsliga-Partien mit Beteiligung aus dem Mannheimer Fußball-Kreis ebenso absolviert wie die Landesliga-Begegnung des VfL Kurpfalz Neckarau gegen den 1. FC Mühlhausen.

Der Schneefall in der Nacht auf Sonntag wirkte sich dann aber auf den übrigen Spielbetrieb des Wochenendes aus. So wurden im Fußballkreis Mannheim, die Spiele in der Kreisliga sowie die Begegnungen in den beiden Staffeln der Kreisklassen A komplett abgesagt. red