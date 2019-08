„Wir haben das verarbeitet“

MANNHEIM.Nur ein Tor hat dem TSV Neckarau im vorentscheidenden Spiel um Rang zwei in der Kreisklasse A1 gegen den FC Hochstätt Türkspor (1:1) gefehlt. Dann wären die Neckarauer in die Aufstiegsspiele eingezogen und nicht der FC Hochstätt. Nun startet der Club vom Kiesteichweg mit dem neuen Trainer Matthias Starke und sechs Zugängen einen weiteren Anlauf.

Herr Starke, der TSV Neckarau hatte in der vergangenen Saison lange Zeit die Tabelle angeführt, wurde aber kurz vor Schluss abgefangen und erreichte nur den undankbaren dritten Platz. Ist das Erlebte schon verarbeitet?

Matthias Starke: Insgesamt war das natürlich sehr, sehr bitter. Ich persönlich kann mich nicht an eine so enge Konstellation erinnern, mit einem solchen Dreikampf und dass sich Platz zwei und drei nur über das Torverhältnis entscheiden. Ich denke aber, dass wir das verarbeitet haben, es ist aus den Köpfen und spielt keine Rolle mehr. Die Jungs haben Lust anzugreifen und wir gehen mit neuem Elan an die Sache heran.

Wie war denn für Sie die Umstellung, ab dem Vorbereitungsstart hauptverantwortlicher Trainer zu sein?

Starke: Ich muss sagen, dass ich in diese Rolle schon lange reingewachsen bin – zunächst als Spieler und Kapitän, später als Co-Trainer. Insofern war es für mich keine Umstellung, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Mir ist klar, dass ich nicht mehr der zweite Mann bin, aber ich habe schon in der Vergangenheit einiges mitgestaltet. Umgekehrt ist es für mich eine schöne Herausforderung und Aufgabe.

Wie haben Sie die ersten Trainingswochen erlebt?

Starke: Es war eine typische Sommer-Vorbereitung, in der man jede Woche andere Spieler zur Verfügung hat. Dennoch sind wir ein starkes Team auf und außerhalb des Platzes, was sich in einer für A-Klassen-Verhältnisse überdurchschnittlichen Trainingsbeteiligung widergespiegelt hat. Die Ergebnisse waren durchwachsen, was teilweise aber bewusst herbeigeführt war. Daher darf man die Resultate nicht überbewerten. Dennoch muss ich sagen, dass unsere Leistungen in den Spielen gegen etwaige Meisterschaftsanwärter aus der anderen A-Liga-Staffel ordentlich waren.

Welchen Eindruck haben Sie von den Neuzugängen?

Starke: Wir hatten einen relativ großen Kader, von dem uns drei Spieler studienbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir haben das durch unsere Neuzugänge gut aufgefüllt.

Wer könnte eine Führungsrolle einnehmen?

Starke: Patrick Kummer ist zurückgekehrt und will nach seiner Pause wieder reinkommen – er ist extrem motiviert. Mit Dawid Adamus haben wir einen gestandenen Spieler bekommen. Er dürfte die erste Wahl sein, wenn es darum geht, die Position in der Spitze zu besetzen. Mit den beiden hoffen wir, die Anzahl der erzielten Tore zu erhöhen.

Wer kam sonst noch?

Starke: Mit Marvin Krug haben wir uns mit einem sehr talentierten Torwart von Rot-Weiß Rheinau verstärkt, der den Konkurrenzkampf auf dieser Position neu entfacht. Auch Harun Soylik aus unserer Jugend hat eine hervorragende Vorbereitung absolviert, sich jetzt aber leider in den Sommerurlaub verabschiedet. Weiterhin kamen Cem Boyraz und Marvin Kettner.

Wie lautet Ihre Zielsetzung? Nach Platz drei in der Vorsaison kann es doch nur heißen, sich zu verbessern, oder?

Starke: Grundsätzlich wollen wir so lange wie möglich oben mitspielen. Ich weiß, dass sich einige andere Mannschaften auch gut verstärkt haben. Aber wir haben ein gut eingespieltes Team – und darauf vertraue ich.

Das Interview wurde telefonisch geführt und Matthias Starke zur Autorisierung vorgelegt.

