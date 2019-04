„Wir können weit kommen“

HEIDELBERG.Er gehört schon zum Inventar bei den MLP Academics: Niklas Würzner ist d e r Heidelberger Basketballer. Seit seiner Jugend spielt der 25-Jährige für den Verein. In dieser Spielzeit schlossen die Neckarstädter die reguläre Saison in der Pro A, der zweithöchsten deutschen Basketball-Liga, als Zweiter ab. In der ersten Runde der Play-offs treffen die MLP Academics, die gestern bis 2022 mit Kapitän Phillip Heyden verlängerten, am Samstag (19.30 Uhr) im ersten Viertelfinale zuhause auf das Team Ehingen Urspring (Modus „ Best of Five“). Der Spielmacher erzählt, was für ihn und seine Teamkollegen noch drin ist.

Herr Würzner, wie lautet Ihr Fazit nach der regulären Saison?

Niklas Würzner: Die Bilanz ist natürlich erstmal positiv mit dem Erreichen des zweiten Platzes. Wir haben genauso viele Siege erreicht wie in der vergangenen Saison. Da die Endplatzierung noch mal um einen Rang besser ist als in der vergangenen Runde, sind wir natürlich zufrieden. Das ist jetzt das beste Ergebnis, das der Verein in der Pro-A-Geschichte erreicht hat. Aus diesem Grund sind wir darauf jetzt erstmal sehr stolz.

Waren Sie überrascht über den bisherigen Saisonverlauf?

Würzner: Überrascht war ich eigentlich nicht, weil es dieses Jahr von Beginn an relativ absehbar war, dass es eine sehr spannende Saison werden würde, da es keinen eindeutigen Favoriten gab. Die Liga war sehr ausgeglichen, was man an der Endtabelle sehen kann. Man konnte eigentlich davon ausgehen, dass es nicht nur steil nach oben oder steil nach unten geht. Daher bin ich nicht besonders überrascht vom Verlauf der Saison.

Wie sehen Sie Ihre bisherigen persönliche Leistungen?

Würzner: Persönlich bin ich mit dieser Saison zufrieden. Ich musste mich dieses Jahr ein bisschen umstellen, da im Vergleich zu den letzten zwei Spielzeiten die Leistung auf deutlich mehr Schultern verteilt war. Deshalb musste ich mehr darauf achten, dass ich meine Mitspieler richtig in Szene setze. Mit diesen erfahrenen Kollegen hatte ich nicht so die Probleme, das Team auf dem Feld als Playmaker zu führen.

Wo lagen die Stärken des Teams in dieser Saison?

Würzner: Ich denke, die Stärken des Teams lagen definitiv in der Erfahrung und natürlich auch wieder in der Verteidigung. In den drei Saisonspielen vor der Partie gegen Hagen hatten wir defensiv ein bisschen den Faden verloren, haben aber gegen Hagen wieder zu unserem Spiel gefunden und besser verteidigt. Wir hatten definitiv eine gute Teamchemie und einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft.

Was hätte noch besser laufen können?

Würzner: Es gab einige vermeidbare Niederlagen. Gegen die beiden Absteiger haben wir drei von vier möglichen Spielen verloren. Dazu gab es einige echt verrückte Niederlagen, die im Endeffekt natürlich unnötig waren. Eine Saison ohne Ausreißer nach oben und unten ist aber quasi nicht möglich.

Was ist in den am Samstag beginnenden Play-offs für die MLP Academics möglich?

Würzner: In den Play-offs ist alles möglich. Die Liga ist unheimlich ausgeglichen, da gibt es keine Favoriten in den jeweiligen Duellen. Man muss von Spiel zu Spiel denken. Wie weit es dann wirklich geht, hängt auch von der Tagesform ab sowie von dem kleinen Quäntchen Glück.

Wie schätzen Sie den nächsten Gegner ein?

Würzner: Ehingen ist ein gutes Team. Es wird eine sehr schwierige Serie für uns, da sie so ziemlich das Gegenteil von uns spielen. Sie spielen schnellen offensiven Basketball und versuchen, ihren Gegner zu überrollen. Da sind wir schon etwas anders mit unserer defensiven Spielart.

Wäre ein Aufstieg realistisch?

Würzner: Ob wir aufsteigen, hängt grundsätzlich nicht nur vom Sportlichen ab. Wir denken von Spiel zu Spiel, müssen aber auch realistisch einschätzen, dass wir gute Chancen haben, in diesem Jahr weit zu kommen. Unrealistisch ist es daher nicht.

Wie schätzen Sie das Umfeld ein?

Würzner: Das Umfeld hat sich in den letzten Jahren stets weiterentwickelt. Man merkt, dass die Köpfe hinter dem Sportlichen eine sehr gute Arbeit leisten. Das Spieltagserlebnis wird jedes Jahr besser und als Spieler auf dem Feld zu stehen, wird dementsprechend immer schöner. Wenn im Umfeld weiter eine solch gute Arbeit geleistet wird, wird der Verein früher oder später den nächsten Schritt gehen können.

Sind Sie zufrieden mit der Zuschauerunterstützung?

Würzner: Gerade in den letzten Spielen hat man gesehen, dass die Region an Basketball interessiert ist. Die Stimmung hat sich positiv entwickelt und man hat mittlerweile eine feste Basis an Zuschauern, die immer in die Halle kommen. Man darf gespannt sein, wie viele Zuschauer in den Play-offs den Weg in die Halle finden werden.

Niklas Würzner hat die Fragen unseres Mitarbeiters Reiner Bohlander telefonisch beantwortet, die Academics haben das Interview autorisiert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019