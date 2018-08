„Wir sind ein Wohlfühlverein“

Großsachsen.Kaum ist die Saison beendet, fängt sie schon wieder an: Wenn Stefan Pohl, Trainer des TVG Großsachsen, auf den Vorbereitungsplan schaut, stellt er beinahe erschrocken fest: Es sind nur noch zwei Termine, bevor das erste Drittliga-Spiel am 25. August gegen die HSG Hanau startet. Von heute bis morgen spielen die Saasemer beim Osada-Cup in Viernheim, am nächsten Freitag gibt es noch einen Test gegen einen französischen Drittligisten. Und dann wird es ernst.

Immerhin nicht so ernst wie in der vergangenen Saison, als die Großsachsener zunächst von der Einteilung in die Oststaffel schockiert waren und dann vom Verletzungspech gebeutelt wurden. Mit der Oststaffel können sich die Bergsträßer, dank der Zuteilung der Hessen und natürlich der SG Nußloch und HG Oftersheim/Schwetzingen, schon wesentlich mehr anfreunden. Und die weiteste Fahrt nach Leipzig soll zum Wochenendausflug für Mannschaft und Fans werden.

Purucker und Ulrich zurück

Und auch die Personalsituation sieht einigermaßen entspannt aus. Denny Purucker wird zu Saisonbeginn nach überstandenem Kreuzbandriss wieder zur Mannschaft stoßen und auch Philipp Ulrich sollte seine Verletzung auskuriert haben. Auf einen verletzungsfreien Kader sind die Großsachsener auch wieder angewiesen, denn die Mannschaft wurde nicht größer.

Mit Pascal Boudgoust kam ein Ersatz für den aus Studiengründen pausierenden Marius Fraefel im TVG-Tor. Er ist der einzige externe Zugang. Und einer, der nicht nur sportlich gleich vom Saasemer Geist erfasst wurde, sondern auch menschlich passt. „Unser Dank geht an Uwe Rahn, der diesen Wechsel möglich gemacht hat und auch weiterhin im Hintergrund beratend zur Verfügung steht. Wir sind kein Ausbildungs- sondern ein Wohlfühlverein, dem die Spieler auch länger treu bleiben“, sagt Fritz Mayer, der in dieser Saison seine Nachfolger einlernen will. Jonas Dallinger, Jonas Melcher und Robin Unger sollen aus dem Manager Mayer bald einen Ex-Manager machen. So hofft er jedenfalls. „Aber klar ist auch, dass die Übergabe nicht von heute auf morgen funktionieren kann.“

Es bleibt familiär an der Bergstraße. Das zeigen Marius Schneider und Max von Babka, der den Kader in der Breite stärken soll. „Der Trainer hat mich gefragt, und natürlich versuche ich zu helfen, wo ich kann“, sagt von Babka.

Trainer Stefan Pohl fragte auch bei Mario Ubiparip an. Der 37-jährige Weinheimer ist neuer Saasemer Co-Trainer und das nach acht Stationen als Chefcoach erstmals als Stellvertreter. „Anfangs war ich skeptisch, ob ich das kann. Aber Stefan ist ein super Typ. Auch wenn ich mich erst daran gewöhnen musste, dass wir hier nur dreimal die Woche trainieren“, sagt der Mann, der den TSV Pfungstadt in der vergangenen Runde in die Oberliga geführt hatte. Allerdings nur theoretisch. Denn der Verein verzichtete und Ubiparip, der seine ersten handballerischen Schritte in Deutschland bei der SG Heddesheim machte, trat zurück und war frei für den TVG.

Renovierung der Sachsenhalle

Nicht mehr an der Bergstraße ist hingegen Theo Surblys, der erst während der vergangenen Runde von den Junglöwen gekommen war. Ihn zog es mit seinem ehemaligen Trainer Klaus Gärtner nach Österreich. „Schade drum. Er hätte uns gutgetan“, sagt Fritz Mayer.

Stefan Pohl geht die neue Saison optimistisch an, auch wenn die Renovierung der Sachsenhalle die Vorbereitung behindert. „In der ersten Phase stand die Integration der zweiten Garde im Vordergrund. Wir wollen uns jetzt noch etwas Wettkampfhärte holen. In der 3. Liga können wir uns nur mit unserem Willen halten. Und wenn die Jungs den zeigen, dann wird das eine gute Saison.“ Und Robin Unger ergänzt: „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, landen wir im oberen Drittel.“ AT/ü

