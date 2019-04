MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar will der SV Waldhof II den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen und die Saison krönen. Das Team von Trainer Peter Brandenburger muss am Sonntag (15 Uhr) beim abstiegsbedrohten Ligadrittletzten FT Kirchheim ran. Acht Punkte haben die Waldhöfer Vorsprung auf den Zweiten VfL Kurpfalz Neckarau, der am Wochenende spielfrei ist. Zehn Zähler sind es sogar auf den Dritten 1. FC Mühlhausen. Kann da noch etwas schief gehen?

Coach Brandenburger nimmt die kommenden Aufgaben jedenfalls ernst. „Wir sind noch lange nicht durch, wollen den Vorsprung auf die Konkurrenten am Sonntag halten“, sagt der SVW-Trainer. Die Kirchheimer sind gerade zu Hause auch einmal für eine Überraschung gut. Deshalb fordert Brandenburger von seinen Spieler volle Konzentration. In der Hinrunde gewannen die Blau-Schwarzen zu Hause gegen die Kirchheimer noch souverän mit 4:0. Auch auswärts sind die SVW-Akteure haushoher Favorit.

Beim Waldhöfer Ligakonkurrenten FC Türkspor Mannheim , der übrigens in Kirchheim verlor. ist die Stimmung unterdessen nicht so gut. In den letzten vier Spielen holte der Tabellenachte keinen Sieg mehr. Am vergangenen Wochenende gab es eine 1:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Mühlhausen. Seitdem bekannt wurde, dass Trainer Mehmet Ali Topal zum Saisonschluss das Team verlässt, stimmen die Ergebnisse nicht mehr. Neun Punkte Vorsprung haben die Türkspor-Akteure auf den Relegationsrang. Doch am Wochenende ist Türkspor spielfrei. Wenn Kirchheim die Überraschung gegen den SV Waldhof II schaffen würde, könnte es für den FCT noch einmal eng werden. Unter der Woche soll Topal bereits jetzt von seinem Trainerposten freigestellt worden sein. Eine Bestätigung vom Verein gab es dafür aber noch nicht. bol

