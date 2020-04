„Wir werden sicher virtuell anstoßen“

Mannheim.Die Tischtennis-Teams in Deutschland haben Planungssicherheit. Aufgrund der Corona-Krise haben der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) und die Landesverbände die Spielzeit 2019/2020 für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga vorzeitig abgebrochen. Auch die noch ausstehenden Pokal- und die Relegationsspiele finden nicht statt. Die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung (in badischen Verband am 13. März) wird als Abschlusstabelle gewertet. Die auf den jeweiligen Auf- und Abstiegsplätzen befindlichen Teams steigen auf beziehungsweise ab.

Sandhofen auch Meister

Für die DJK Käfertal war das eine sehr gute Entscheidung. Das Herren-Team ist Meister in der Verbandsklasse und darf sich über den Aufstieg in die Verbandsliga freuen. „Für uns ist das eine sehr gute Sache, wir werden virtuell anstoßen“, sagte Kapitän Robert Hackmann, der klar machte: „Wir haben eine sehr starke Hinrunde gespielt, in der Rückrunde dagegen hat der FC Lohrbach unglaublich aufgeholt. Die waren zuletzt zwei Punkte hinter uns und am letzten Spieltag hätte es ja eigentlich den Showdown gegeben. Da wären über 100 Leute in unserer Halle gewesen. Dass das Spiel nicht stattfindet, ist sehr schade.“

Die Käfertaler wollen in der aktuellen Formation auch in der nächsten Saison antreten, berichtete Hackmann.

Die zweite Mannschaft der DJK steht aktuell auf dem drittletzten Tabellenrang der Verbandsklasse. Ob das Team in der Spielklasse bleibt, ist noch nicht sicher. Der DTTB und die 18 Landesverbände wollen individuell entscheiden, wie Mannschaften berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Aussetzens auf den Relegationsplätzen befanden. Ihre Entscheidungen darüber wollen die beteiligten Verbände kurzfristig erarbeiten und veröffentlichen. An den Vorgaben und Terminen zur Planung der Saison 2020/2021 wird zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten.

„Es hätte wohl niemand verstanden, wenn wir eine Aussetzung immer weiter verlängert hätten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Wiederaufnahme zu extremen Terminproblemen geführt hätte“, erklärte Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des Deutschen Tischtennis-Bundes, und betonte: „Für diese Krisensituation konnte es keine einfache Lösung geben, die allen gerecht wird.“ Auch die Damen der SG DJK Käfertal/Waldhilsbach II, die in der Verbandsliga ebenfalls auf einem Relegationsrang stehen, müssen daher weiter zittern.

Neben den Herren der DJK Käfertal können unterdessen auch die Spieler der SKV Sandhofen die Sektkorken knallen lassen. Sie stehen als Meister der Bezirksklasse fest und kehren in die Bezirksliga zurück.

Die Herren der DJK St. Pius wissen derzeit auch noch nicht, ob sie jubeln oder sich ärgern sollen. Die Neuhermsheimer stehen in der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenrang. Noch ist nicht geklärt, ob das zum Aufstieg reicht. Aufsteiger DJK Wallstadt, der vier Punkte hinter der DJK St. Pius lag, beendete die Bezirksliga-Saison auf Rang vier. In der Bezirksklasse muss die DJK St. Pius II als Vorletzter absteigen. bol

