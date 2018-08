„Wir wollen oben mitspielen“

Anzeige

Was war das Hauptproblem Ihrer Mannschaft?

Rocca: Gerade im Angriff haben wir sehr klare Chancen nicht genutzt und im Gegenzug unnötige Konter kassiert, die auch häufig zum Gegentor geführt haben.

Die Rückrunde lief besser . . .

Rocca: Da gab es eine deutliche Steigerung, nicht nur hinsichtlich der Spielweise, sondern im gesamten Auftreten der Mannschaft. Das hat dazu geführt, dass wir mehr Punkte als in der Vorrunde geholt haben. Gerade bis zur Partie gegen den FK Srbija hatten wir uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet.

Aber?

Rocca: Im Spiel der Spiele gegen Neulußheim war der eine Punkt allerdings zu wenig – und hier kam die alte Schwäche wieder auf: Die klaren Chancen wurden nicht verwertet. Letztlich mussten wir uns eingestehen, dass wir nach dem Umbruch zu grün hinter den Ohren waren und uns die nötige Durchschlagskraft gefehlt hat. Das Positive ist, dass es ein Abstieg war, bei dem wir es geschafft haben, die Mannschaft zusammen zu halten.

Die DJK Fortuna strebt einen Weg mit Spielern aus Edingen-Neckarhausen an. Wie weit ist der Verein?

Rocca: Wir sind auf einem sehr guten Weg. Aktuell haben wir sieben Spieler, die direkt aus Edingen-Neckarhausen stammen und vier weitere, die direkt in unmittelbarer Umgebung wohnen. Zudem freuen wir uns sehr darüber, dass wir einen weiteren Spieler aus der A-Jugend an die erste Mannschaft heranführen können. Bereits in der vergangenen Saison haben wir drei Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen.

Es gibt sieben Neuzugänge. Welche Rolle trauen Sie ihnen in der neuen Runde zu?

Rocca: Zwei Spieler bringen die Qualität mit, die uns in der vergangenen Saison gefehlt hat. Hier muss man allerdings abwarten, wie das während der Saison auf den Platz gebracht wird. Zudem haben wir zwei junge Torhüter verpflichtet, die den Konkurrenzkampf ankurbeln werden. Ein Neuer muss sich noch an das Tempo gewöhnen, das gefordert wird. Und ein weiterer Neuzugang hat sich leider an der Schulter verletzt und wird im September operiert. Hier bin ich überzeugt davon, dass er in der Rückrunde eine andere Option im Offensivspiel sein wird. Wir sind in diesem Jahr in der Breite besser besetzt.

Absteiger werden in der neuen Spielklasse gemeinhin gleich auf den Favoritenschild gehoben. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft?

Rocca: Unser Ziel ist es definitiv, oben mitzuspielen und zu schauen, was für uns möglich ist. Uns ist bewusst, dass auch die anderen Mannschaften namhafte Spieler verpflichtet haben und es kein Selbstläufer wird.

Wen erwarten Sie als die härtesten Konkurrenten an der Tabellenspitze?

Rocca:: Ich gehe davon aus, dass Neulußheim, Rohrhof, Pfingstberg und der VfR Mannheim II ganz oben zu erwarten sind. Auch auf den TSV Neckarau bin ich gespannt und traue ihnen eine gute Rolle zu.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018