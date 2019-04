Wochenende der Wahrheit für TSVMH

Mannheim.Ein enorm wichtiges Doppelspielwochenende steht für die Damen des TSV Mannheim Hockey in der Feldhockey-Bundesliga ins Haus. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem Sonntagsheimspiel (11.30 Uhr) gegen die Zehlendorfer Wespen. „Uns erwartet das entscheidende Wochenende in Richtung Klassenerhalt. Unser Ziel ist, uns mit einem Sieg gegen die Wespen von den beiden Abstiegsrängen abzusetzen“, redet TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller nicht lange um den heißen Brei herum.

Vor dem direkten Duell zwischen den auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehenden Mannheimerinnen und dem Tabellenvorletzten aus Berlin trennt nur die Tordifferenz die Teams voneinander. Punkte für den Klassenerhalt kann der TSVMH aber auch schon am Samstag (16 Uhr) unter dem heimischen Fernmeldeturm sammeln, wenn der Tabellensechste Berliner HC zu Gast ist. „Auch gegen den BHC versuchen wir Punkte mitzunehmen, Es ist jedoch schwer einzuschätzen, wie sich der BHC nach dem kurzfristigen Trainerwechsel präsentieren wird“, sagt Müller. Ihm ist nicht entgangen, dass die Berliner seit Beginn der Restrunde vom Duo Floris Völkner und Moritz Ebeling gecoacht werden.

Für den Mannheimer HC geht es in den Norden, wo der Tabellenvierte am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenletzten Bremer HC gastiert, während es am Sonntag (12 Uhr) zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Club an der Alster kommt. „Am Samstag in Bremen sind wir klarer Favorit und müssen dort die drei Punkte holen. Am Sonntag bei Alster sind wir allerdings der Außenseiter“, sind für MHC-Coach Philipp Stahr die Rollen für sein Team zweimal klar verteilt: „Man hat zuletzt gesehen, dass wir noch ein paar Spiele brauchen, um wieder unser bestes Hockey zu spielen.“ Stahr muss wohl auf die verletzten Florencia Habif, Camille Nobis, Rachel McCann und Alicia Magaz verzichten. „Vielleicht wird eine davon rechtzeitig wieder fit. Martina Cavallero stößt am Freitag zu uns, aber Einsätze kommen für sie am Wochenende wohl noch zu früh“, berichtet Stahr. and

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019