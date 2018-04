WSV-Athlet Max Lemke in bestechender Frühform

Anzeige

Duisburg.Max Lemke und seine Kollegen vom WSV Sandhofen sind bei der ersten nationalen Qualifikation in Duisburg perfekt in die Kanu-Saison gestartet und haben bei den Ranglistenrennen erfolgreich ihre Karten für die Nationalmannschaft ausgespielt. Allen voran der 21-jährige Lemke, der die Sprint-Rangliste für sich entschied und nach der ersten von zwei nationalen Entscheidungen zusammen mit Ronald Rauhe (Potsdam) ganz vorne liegt.

Beide gewannen letztes Jahr WM-Gold im 500-Meter-Vierer und paddelten zum Weltrekord. Nun waren sie im Einer gefordert. Während der 36-jährige Rauhe auf den 250 Metern vor Lemke ins Ziel kam, drehte dieser auf den 200 Metern den Spieß um. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte der Mannheimer. „Mal sehen, wie es in drei Wochen über 200 und 500 Meter ausgeht, es bleibt spannend.“ Dann werden bei der zweiten nationalen Quali am 5./6. Mai die Teams für die Weltcups zusammengestellt. Es fällt eine Vorentscheidung über die Crews bei den Europa- und Weltmeisterschaften.

Greguric trotzt Erkältung

Gute Chancen hat sich in der Sprintrangliste auch Dominik Greguric erarbeitet. Trotz Erkältung wurde er in seinem ersten Jahr in der Leistungsklasse Sechster über 200 Meter, 25. über 250 Meter. In der Gesamtabrechnung ist er Zehnter. „Das ist eine gute Ausgangsposition für die U-23-Nationalmannschaft“, sagte Heimtrainer Volker Lambeck. Lob hatte er auch für den vom Wildwasser kommenden Björn Barthel übrig, der als Achter in die nächste Ausscheidung geht. „Es ist sein erstes Jahr, in dem er ernsthaft im Rennkajak trainiert. Mit Platz zehn über 200 Meter und 15 über 250 Meter ist er gut dabei.“