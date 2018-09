Zäher Kampf in Nürnberg

Mannheim.Mit 5:3 (3:2) holten sich die Herren des TSV Mannheim Hockey bei der HG Nürnberg den nächsten Sieg in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd. Beim Aufsteiger aus Franken tat sich der Bundesliga-Absteiger aus Mannheim aber lange schwer.

„Wir haben als Mannschaft defensiv nicht so stabil agiert, wie ich mir das vorstelle“, empfand TSVMH-Herrencoach Alexander Vörg die Schwarz-Weiß-Roten in Nürnberg als hinten zu anfällig, während die Quadratestädter in der Offensive einen guten Auftritt hinlegten. „Unsere Gegentore haben wir alle drei nach Strafecken bekommen“, bemängelte Vörg.

So brachte Leon Spitzbart (10./ Strafecke) die Gastgeber früh in Führung, danach war dann aber der TSVMH an der Reihe. Philip Schlageter (11.), Hannes Heßler (19.) und Fabio Bernhardt (20.) schienen die Turner mit dem 3:1 schon auf die Siegerstraße gebracht zu haben, aber erneut Spitzbart (23./ Strafecke) und Luis Zenk (37./ Strafecke) glichen für die HGN zum 3:3 aus. Kei Käppeler (45.) und erneut Bernhardt (58.) sorgten schließlich für den TSVMH-Sieg. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018