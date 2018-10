Zaramajev und Mai fahren zur DM

Steinheim.Beim Deutschlandpokal in Steinheim haben Artem Zaramajev und Louis Mai von den Judofighters Rhein-Neckar die DM-Tickets gelöst. In der Klasse –73 kg musste sich Zaramajev erst im Finale Johannes Limmer (SV Schwarza) geschlagen geben. Louis Mai (-90 kg) verlor zwar das Halbfinale gegen den späteren Sieger Luka Enrik Fettköther (Judo in Holle), gewann aber das kleine Finale mit Ippon gegen Martin Schneider (SV Halle). Dieser hatte zuvor den sehgeschädigten Marc Milano aus dem Turnier geworfen, für den seine Behinderung – so Trainerin Carmen Bruckmann – ein klarer Nachteil war. Auch für Dario Ferrara (-73 kg) war früh Schluss. sd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018