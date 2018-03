Zehnmal auswärts zum Saisonstart

Anzeige

Mannheim.Ende März beginnt die neue Saison in der Baseball-Bundesliga, die Tornados Mannheim bestreiten allerdings erst am 6. Mai ihr erstes Heimspiel. Warum startet der deutsche Rekordmeister mit zehn Auswärtsspielen in Folge in die neue Runde, an deren Ende die abermalige Play-off-Teilnahme stehen soll? „Bei uns wird derzeit das Infield gemacht“, erklärt Club-Präsident Peter Engelhardt. „Wegen der in der vergangenen Wochen häufig frostigen Temperaturen konnten die Arbeiten später als geplant beginnen.“

Zwar seien diese am Monatsende abgeschlossen, das Infield muss jedoch geschont werden, weshalb sich der Club nach Rücksprache mit dem Verband und den anderen Vereinen dazu entschied, mit einem Auswärtsmarathon zu starten. Engelhardt nimmt die Sache pragmatisch: „Vielleicht haben wir Glück und ab Mai ist das Wetter richtig gut, dann hätten wir die Chance auf eine größere Zuschauerresonanz.“

Abgeschlossen haben die Tornados mittlerweile ihre Planungen für die kommende Saison. Anfang März kam der neue Coach David Daniels in Mannheim an, einige Spieler arbeiten derzeit im Trainingslager in Italien an ihrer Fitness. Wie angekündigt tragen wieder Orlando Del Muro, Fernando Escarra, Francisco Riestra und Gianfranco Rizzo das Mannheimer Trikot. Der Kanadier Zach Johnson kehrte zu den Tornados zurück, neben dem Amerikaner Brendan Hornung (wir haben berichtet) verstärkten sich die Tornados mit zwei weiteren Ausländern: Der Pole Artur Strzalka soll das Pitching vor allem in der Breite verbessern, der 22-Jährige sammelte schon Erfahrungen in Japan. US-Boy Derek Romberg kann als Shortstop und im Outfield eingesetzt werden.