„Seine Grundlinienschläge sind für mich sehr gefährlich“, zeigte sich Marterer beeindruckt. Sogar Matchbälle musste er im zweiten Satz abwehren, ehe er sich diesen im Tiebreak sicherte. Auch die 2100 Zuschauer am Neckarplatt hatten dabei ihren Anteil: „Ich habe versucht, am Ende die Leute zu animieren. Ohne die Unterstützung hätte ich den Matchball nicht abwehren können“, war Marterer voll des Lobes für den Anhang. Nach einem Stopp-Ball kurz vor dem Ende war der Wille Sousas, der sogar bei einem Rettungsversuch im Netz landete, gebrochen. Der Freudenschrei Marterers zum 10:5 war bis in den letzten Winkel der Anlage zu hören. Der Sieg des GW-Profis war gleichzeitig auch sein erster Triumph gegen Pedro Sousa überhaupt. Ein persönlicher Erfolg, den er sich mit seinem Mannschafts-Kollegen Peter Gojowczyk teilt. Denn der 28-Jährige feierte in seinem Match gegen Donskoy ebenfalls den Premierensieg. „Gegen Evgeny waren es bisher immer spannende Begegnungen“, zeigte sich Gojowczyk erleichtert nach dem 6:7, 6:3, 10:3-Erfolg. „Es war lange Zeit ein Hin und Her“, bewertete der gebürtige Münchner eine von Grundlinien-Duellen geprägte Begegnung.

Vorarbeit für den „Showdown“

„Ich hatte die Chance, den ersten Satz beim Stand von 5:4 zu gewinnen, schlage aber die Vorhand knapp ins Aus“, haderte er, konnte sich aber im zweiten Durchgang auf seinen Aufschlag verlassen – 6:3 zum Satzausgleich. „Ich habe die Big Points genutzt“, erklärte der Davis-Cup-Profi, „im Match-Tiebreak hatte ich das Heft selbst in der Hand.“

Marzenell wurde nicht müde, den Team-Spirit zu loben und verwies auf die vermeintlich unwichtigen Doppel-Partien nach den Einzelmatches. Da Maximilian Marterer und Radu Albot ihr Doppel mit 7:6, 3:6, 10:7 gegen das Duo Donskoy/ Polmans für sich entschieden, ging der Plan des GW-Teamchefs auf: „Wir wollen auch im Doppel gewinnen. Am Ende geht es vielleicht um Match-Punkte“, spricht Marzenell den Konkurrenten und kommenden Gegner an: „Wir haben tolle Vorarbeit geleistet. Gegen Halle wird es ein Showdown.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018