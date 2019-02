Zimmermannlobt Kleeblatt

MANNHEIM.Bereits seit 22 Jahren können Vereine im Jugendbereich vom Badischen Fußball-Verband (bfv) ein Qualitäts-Zertifikat erhalten. Das Hauptaugenmerk liegt bei der Bewerbung um das „Kleeblatt“ auf den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtlichkeit und Engagement für Freizeit- und Breitensport. bfv-Präsident Ronny Zimmermann sieht im Kleeblatt neben der modernen Form der Vereinszertifizierung auch eine bedeutenden Innenwirkung für den jeweiligen Verein: „Wenn man sich gemeinsam mit Zielen beschäftigt, merkt man schnell, dass man viel erreichen und den Verein im Ganzen weiterbringen kann.“ Im Vorjahr wurde unter insgesamt 35 Clubs auch der MFC 08 Lindenhof ausgezeichnet. Ab sofort läuft wieder die Bewerbungsfrist, die am 31. März 2019 endet.

Folgende Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein: Teilnahme an der Aktion „Keine Macht den Drogen“, Schaffung eines freien Zugangs zu einem Spielfeld und eines familienfreundlichen Umfelds im Verein. Ob das Kleeblatt am Ende in Gold, Silber oder Bronze verliehen werden kann, bestimmt die Zahl der Nachwuchstrainer und der Aktionen. Gold gibt es für sechs Trainer und acht Aktionen, Silber für vier Trainer und sechs Aktionen und Bronze für zwei Trainer und vier Aktionen. Anmeldungen können bis zum 31. März auf www.badfv.de/kleeblatt erfolgen, die Aktionen müssen im Zeitraum von August 2018 bis Ende Juli 2019 umgesetzt und dokumentiert sein. Zum Abschluss wird es wieder eine Ehrungsveranstaltung geben. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019