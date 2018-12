Zufrieden in die Pause

MANNHEIM.Der SC Rot-Weiß Rheinau hat sich in der Fußball-Kreisliga zum Ende der Vorrunde auf Rang drei eingenistet. Eine Platzierung, die viele ohnehin von dem Club an der Frobeniusstraße erwartet hatten – außer RW-Trainer Ralf Eckl selbst. „Diese Favoritenrolle habe ich immer abgelehnt. Wir haben gesagt, dass es eine sehr gute Saison ist, wenn wir zwischen Platz zwei und fünf rauskommen. Insofern sind wir mit dem derzeit Erreichten überaus zufrieden“, sagt Eckl.

Dass seine Offensive gegenüber den beiden führenden Teams von Srbija Mannheim und TSG Lützelsachsen insgesamt fast 20 Tore weniger erzielt hat, stört ihn nicht. Mit Salvatore Vullo hat auch Eckl einen treffsicheren Stürmer in seinen Reihen, der schon zwölf Mal geknipst hat. „Grundsätzlich hat Srbija schon eine überragende Offensive mit den beiden Torjägern Anton Markovic und Luka Stanisic. Und Lützelsachsen hatte ein paar Spiele, in denen sie richtig hoch gewonnen haben“, versucht Eckl, die Statistik zu relativieren. „Letztlich haben wir gegen die Mitkonkurrenten Srbija und Wallstadt fünf Gegentore kassiert. Daran sieht man, dass wir für Platz eins noch nicht reif genug sind.“

Beim Masters mit zwei Neuen?

Da kommt die Ablenkung mit dem Budenzauber in der Halle gelegen. Möglicherweise kann der Coach dann sogar zwei Spieler präsentieren, die für die Rückrunde neu dazustoßen werden. Das laut Eckl „hoffnungsvolle Talent“ Heiko Dann kam im Sommer aus der Schweiz, allerdings war er für die Vorrunde noch nicht spielberechtigt. Und André Attemeier will nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder angreifen.

Auch wenn der SC nicht offensiv auf Suche geht, will Eckl noch ein, zwei weitere Ergänzungen nicht ausschließen. Das MorgenMasters geht er ganz pragmatisch an. „Wir sehen das nicht ganz so verbissen, dennoch streben wir als Mitveranstalter das Finalturnier an“, so Eckl. wy

