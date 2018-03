Zum Auftakt gleich ein brisantes Derby

Anzeige

Die Favoritenrolle für Samstag gibt der Heddesheimer Trainer ab. „Der VfR hat in der Hinrunde nur eine einzige Partie verloren. Sie haben einen tollen Kader“, sagt Gölz, der aber betont: „Wir spielen auf eigenem Platz. Ich denke, das könnte ein richtig gutes Fußballspiel werden. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen.“

Unterdessen kann VfR-Trainer Hakan Atik am Samstag wohl seine beste Formation aufs Feld schicken. „Der Druck“, so Atik, „liegt sicherlich beim Gegner. Heddesheim muss gewinnen, wenn sie an uns dranbleiben wollen“.

Atik: Noch kein Endspiel

Die Rasenspieler sind vor dem Derby sehr selbstbewusst. Nach der bisher einzigen Saisonniederlage in Friedrichstal am siebten Spieltag (1:3) folgten fünf Siege und drei Unentschieden. Die Atik-Elf stellt die mit Abstand beste Abwehr und hat die zweitbeste Offensive der Liga. In der Winterpause verpflichteten die Mannheimer dann auch noch mit Nelson Nsowah einen neuen Spieler – der bis dato ausgerechnet bei Fortuna Heddesheim spielte. „Er hat eine sehr starke Vorbereitung absolviert“, sagt Atik, der offen lässt, ob Nsowah von Anfang an aufläuft.

Der VfR-Coach sieht Heddesheim als „ganz starke Mannschaft“, die sich auch für die 2:3-Hinspielniederlage im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion revanchieren will. „Damals war die Fortuna besser. Aber wir hatten am Ende eben ein Tor mehr auf der Habenseite“, erinnert sich Atik und sagt: „Wenn das nach den 90 Minuten am Samstag genauso sein sollte, hätte ich nichts dagegen.“ Als Endspiel sieht Atik das Derby aber nicht. „Dafür geht die Saison noch zu lange. Natürlich wäre ein Dreier gegen einen direkten Konkurrenten sehr wichtig. Aber wir haben eine Reihe von harten Spielen. Da kann noch so viel passieren.“

