Zum Neustart gleich ein Schlüsselspiel

Ludwigshafen.Nach der Europameisterschaftspause geht es für die Eulen Ludwigshafen gleich mit einem Vier-Punkte-Spiel weiter. Das Team von Trainer Benjamin Matschke muss am Samstag (20.30 Uhr) in der Handball-Bundesliga bei der HSG Nordhorn-Lingen ran. Für den Ligavorletzten sind zwei Punkte aus der Partie beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht einfach Pflicht. Momentan liegen die Eulen zwei Zähler hinter dem Drittletzten TVB Stuttgart.

Die Eulen treten als Favorit im Euregium an, doch Coach Matschke warnt: „Nordhorn hatte in den bisherigen Spielen auch das ein oder andere Mal Pech. Sie haben gut gespielt und am Ende trotzdem verloren. Auch wenn die Leistung oft gestimmt hat, konnten sie nicht die nötigen Resultate einfahren.“ Der Eulen-Coach ist sich sicher: „Nordhorn wird maximal motiviert sein – auch aufgrund des Hinspielergebnisses.“ Damals kamen die Eulen in eigener Halle in einem der torärmsten Spiele der Bundesliga in den letzten Jahren zu einem 19:12-Erfolg.

Bisher nur ein Saisonsieg

Den einzigen Saisonsieg feierten die Grafschafter am 5. Oktober 2019 mit einem 33:30-Heimerfolg gegen den SC DHfK Leipzig. Auch wenn der Ligaverbleib kaum noch machbar ist, haben bei der HSG wichtige Leistungsträger schon für die nächste Spielzeit zugesagt.

Im Dezember verlängerte unter anderem Robert Weber, mit 118 Toren bester Torschütze der HSG, seinen Vertrag bis 2023 und will das Projekt weiter begleiten.

„Auf uns wartet eine gute und erfahrene Mannschaft und den Verantwortlichen ist es gelungen, Leistungsträger schon jetzt ligaunabhängig weiter an den Verein zu binden. Auch das zeigt die Geschlossenheit dieser Mannschaft. Es ist immer schwer, im Euregium zu spielen. Ganz wichtig wird sein, kühlen Kopf zu bewahren, um dort zu bestehen“, weiß Matschke.

Rückraumspieler Jerome Müller fügt hinzu: „Mit Nordhorn wartet eine Mannschaft auf uns, die sehr gierig ist und aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen hat. Darum müssen wir von der ersten Sekunde an da und wach sein.“ Bei den Eulen sind alle Leistungsträger an Bord.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020