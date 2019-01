Zum Neustart nur Außenseiter

Großsachsen.Für die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen ist die handballfreie Zeit am Samstag (18 Uhr) vorbei. Dann starten die „Saasemer“ mit dem Punktspiel beim HC Erlangen II in das neue Handballjahr 2019.

Die Ausbeute gegen Ende des Jahres konnte sich für das Team um Kapitän Jonas Gunst sehen lassen. Aus den letzten vier Partien 2018 holte der TVG 6:2 Punkte. Trainiert wird in Großsachsen schon wieder seit Beginn des Jahres. „Wir haben in der Vorbereitung sehr viel Wert auf die Kraftausdauer gelegt und erst in dieser Woche wieder richtig mit dem Ball gearbeitet. Deshalb waren die schwachen Ergebnisse beim Turnier in Birkenau für mich keine Überraschung. Im letzten Testspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen II sah das schon wieder viel besser aus“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl.

Respekt vor Gorpishin

Gegen die Franken aus Erlangen wird eine Topleistung vonöten sein, um überhaupt eine Chance zu haben. Der HC steht zwar mit 18:16 Punkten „nur“ auf Platz acht der Tabelle gilt aber als besonders heimstark. „Die letzte Heimniederlage datiert aus dem Oktober 2018. Seitdem gab es nur noch deutliche Siege, dass wird ein ganz harter Brocken“, ist sich Pohl der Schwere der Aufgabe bewusst. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten kann zudem mit einem WM-Teilnehmer aufwarten. Sergey Gorpishin war für die Russische Nationalmannschaft im Einsatz und traf auch beim 22:22 des Deutschen Teams gegen Russland. Von seinen Qualitäten konnten sich die „Saasemer“ schon im Hinspiel überzeugen als Gorpishin beim deutlichen 36:27 Sieg seines HC sieben Treffer beisteuerte.

„Wir sind alles andere als der Favorit, wollen aber unseren positiven Weg auch in Erlangen fortsetzen“, sagt TVG-Coach Pohl zur Ausgangslage vor dem Neustart. hm/red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019