Zum Siegen verdammt

MANNHEIM.Der SV Waldhof II kämpft um seine letzte Chance auf den zweiten Rang in der Fußball-Landesliga. Das Team von Trainer Peter Brandenburger empfängt bereits heute Abend um 19 Uhr im Stadion am Alsenweg den ASC Neuenheim. Drei Spieltage vor Schluss hat der SVW II (48 Zähler) als Tabellendritter fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten FC Bammental (53). Die Brandenburger-Elf muss somit ihr Spiel gegen Neuenheim unbedingt gewinnen. Bammental hat aber die Chance, mit einem Sieg am Sonntag beim SV Rohrbach/Sinsheim Platz zwei endgültig zu sichern.

Ganz locker kann der VfL Kurpfalz Neckarau in seine Heimbegegnung am Samstag, 16 Uhr, gegen den VfB St. Leon gehen. Der Klassenverbleib steht fest. Am Dienstag will der Verein seine Pläne für die neue Saison der Öffentlichkeit präsentieren. Dabei soll es auch um sportliche Veränderungen beim Landesliga-Team gehen. Gegen St. Leon will das Team von Richard Weber einen Dreier landen. Der VfB liegt derzeit sechs Zähler hinter Bammental auf Rang vier. Theoretisch hat St. Leon somit noch Aufstiegschancen und wird alles versuchen, um in Neckarau zu gewinnen.

Der FC Türkspor Mannheim trifft zeitgleich ebenfalls zu Hause auf den ASV/DJK Eppelheim. Beide Teams trennen momentan nur zwei Punkte. Eppelheim ist Sechster, der FCT steht auf dem fünften Tabellenplatz. Das Team von Interimscoach Alain Dos Santos hat zuletzt gute Leistungen gezeigt und peilt den nächsten Erfolg an. bol