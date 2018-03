Zusage von Degenkolb

Anzeige

Bürstadt.Es war eine Szene, die den Radsport-Fans im südhessischen Ried in Erinnerung blieb: Noch auf der Ehrenbühne auf dem Marktplatz fragte Rennsieger John Degenkolb Bürgermeisterin Bärbel Schader, ob es auch 2018 ein Straßenrennen in Bürstadt geben würde. Das Stadtoberhaupt war überfragt – aber nicht abgeneigt. „Ich habe geantwortet: Wenn das Zusammenspiel aller Aktiven gut klappt, können wir darüber nachdenken“, erinnert sich Schader.

Sieben Monate später haben sich die Aktiven – zu denen neben der Stadt auch Renn-Organisator Algis „Olek“ Oleknavicius, die Sponsoren und die Radfahrervereinigung 03 Bürstadt gehören – auf ein neuerliches Zusammenspiel geeinigt. Am 31. Juli soll der zweite Entega Grand Prix rund ums Back- und Brauhaus Drayß in der Bürstädter Innenstadt steigen. Wie gehabt gehen Nachwuchsrennen (ab 16 Uhr) dem Start der Profis um 19.30 Uhr voraus.

Einen prominenten „Rückkehrer“ konnte Oleknavicius bei der Pressekonferenz im Bürstädter Rathaus bereits ankündigen. Der in Frankfurt lebende Sprintspezialist Degenkolb hat bereits zugesagt, „Olek“ rechnet mit weiteren Zusagen namhafter Profis. Laut Oleknavicius wäre auch André Greipel, der beim Debütrennen eine Fahrradlänge hinter Degenkolb als Zweiter ins Ziel kam, gerne wieder dabei. Der elffache Tour-Etappensieger kuriert zurzeit einen Schlüsselbeinbruch aus. Im Vorjahr waren neun Tour-Starter am Start, so etwa auch Marcel Sieberg und Rick Zabel.