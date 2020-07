Zuversicht beim TVF

Mannheim.Die Corona-Einschränkungen für die Handballer gehen seit Mittwoch fast gegen null. Durch die jüngsten Lockerungen der Landesregierung ist wieder Training mit der kompletten Mannschaft und mit Vollkontakt möglich. Lediglich vor und nach dem Training gilt es für die Handballer noch, den Hebel umzulegen. „Das ist nicht ganz einfach“, erklärt Marco Dubois, Coach des Badenligisten TV Friedrichsfeld.

Während die verschwitzen Handballer im Abwehrtraining ihre Gegenspieler klammern und an den Trikots zerren, gilt es beim Gang in die Halle, an den Mundschutz zu denken. „Wenn man rein kommt, ist das noch die eine Sache, aber dann nach dem Training, verschwitzt und außer Atem, wird der Mundschutz sicherlich auch mal vergessen“, glaubt Dubois, der am Freitagabend zum ersten Hallentraining bat.

Luca Schmitt verletzt

Für Dubois sind manche Regeln nicht schlüssig, „aber wir sind froh, dass wir jetzt wieder richtig trainieren können und werden uns an die weiteren Vorgaben halten“, betont der TVF-Coach.

Zuletzt arbeiteten die Friedrichsfelder erst individuell mit einer Lauf-App, dann traf man sich in Gruppen im Stadion. „Es läuft eigentlich ganz gut und alle ziehen gut mit“, freut sich Dubois. Einziger Wermutstropfen: Torhüter Luca Schmitt zog sich einen Meniskusriss zu. Der junge Keeper wurde bereits operiert, wird aber noch einige Wochen auf Eis liegen. „Das ist natürlich alles andere als ideal, zumal die Torhüterposition ohnehin noch die Stelle ist, an der wir nachlegen müssen“, sucht Dubois weiterhin einen weiteren Schlussmann. „Ansonsten steht unser Kader. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann vielleicht noch ein Rückraumspieler, aber insgesamt bin ich zufrieden“, blickt Dubois der weiteren Vorbereitung zuversichtlich entgegen. me

