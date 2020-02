Zuversicht in Neckarau

Mannheim.Direkt aus dem Trainingslager in der Türkei wird Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau in die Restrückrunde starten. Am Freitagabend kommt die Mannschaft aus Antalya zurück. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an: Die Elf des Trainerteams um Feytullah Genc, Bernd Wigand und Richard Weber muss um 15 Uhr beim Tabellenzweiten FC Bammental antreten. „Die Fitness hat sich das Team in den Wochen vor dem Trainingslager geholt. In der Türkei ging es nun noch um den Feinschliff“, erklärt Lacky Paschaloglou.

Mit dem 32-jährigen Daniel Gulde hat der VfL Kurpfalz einen neuen Spieler verpflichtet, der die Mannschaft vor allem in der Offensive verstärkt. „Er wird uns weiterbringen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Rückrunde spielen“, sagt Paschaloglou.

Mit seinem neuen Trainer Serif Gürsoy tritt der FC Türkspor am Sonntag, 14 Uhr, beim SV 98 Schwetzingen an. Die Generalprobe zuletzt klappte.

Der FK Srbija startet seinen Kampf um den Ligaverbleib am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Heidelberg-Kirchheim. Die Mannheimer haben in der Winterpause einige Leistungsträger verloren und sind krasser Außenseiter. bol

