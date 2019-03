Zwei Junglöwen zum Nationalteam

Kronau.Die U-19-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes (DHB) absolviert in der nächsten Woche einen Lehrgang in Warendorf. Bundestrainer Erik Wudtke hat dafür auch zwei Nachwuchsspieler des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen nominiert. Über die DHB-Einladung freuen sich Philipp Ahouansou und Lukas Wichmann, die beide parallel in der A-Jugendbundesliga und Dritten Liga zum Einsatz kommen.

Ahouansou ragt dabei als wurfgewaltiger Rückraumspieler heraus. Der 17-Jährige hat in dieser Saison bereits 127 Tore erzielt, in der A-Jugend sind es bislang 51 Treffer. Der 18-jährige Wichmann ist großgewachsener Kreisläufer und setzt dabei seine körperliche Überlegenheit geschickt ein. red/mast

