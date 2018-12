Zwei kleine Neuerungen zum Jubiläum

Mannheim.Die Taktung beim MorgenMasters ist traditionell hoch: Gerade einmal zehn Minuten beträgt die Spielzeit in den Vorrunden-Turnieren, schon nach fünf Qualifikationswettbewerben geht es dann am 20. Januar in der BGB Halle um den glänzenden Wanderpokal und den 2500-Euro-Scheck für den Sieger. Doch insgesamt ist die größte Hallenturnier-Serie der Region alles andere als schnelllebig: Ab Samstag, wenn das erste Qualifikationsturnier in Ketsch angepfiffen wird, geht das Masters bereits in seine 25. Auflage. Der Wettbewerb kann mittlerweile auf ein Vierteljahrhundert Geschichte und Geschichten zurückblicken.

Nicht zuletzt deshalb wird zur Jubiläumsausgabe wieder etwas an den kleinen Stellschrauben gedreht, beispielsweise werden im Finale am 20. Januar wieder drei Mannschaften gesetzt, nachdem im Vorjahr nur der Titelverteidiger und damit der SV Waldhof gesetzt war. „Diese drei Mannschaften bilden so etwas wie das ’Best of’ der letzten 25 Jahre“, erklärt Mitorganisator Erwin Prudlik vom SC Rot-Weiß Rheinau, warum die Wahl ausgerechnet auf den SV Waldhof, den VfR Mannheim und die Arminia Ludwigshafen gefallen ist. Mit dem SVW und dem VfR erhalten dabei die zwei Clubs eine Wildcard, die sich bislang am häufigsten in die Siegerliste eintragen konnten. So nahmen die Waldhöfer den silbernen Wanderpokal zehn Mal mit an den Alsenweg, der VfR gewann das Masters drei Mal, war zwei Mal Zweiter, ein Mal Dritter und zwei Mal Vierter. Die Arminia konnte das Turnier ein Mal gewinnen, ging jeweils vier Mal als Zweiter und Dritter vom Platz und hat noch einen vierten Platz auf dem Konto.

Eine weitere Neuerung beim MorgenMasters 2018/2019 ist die Gewichtung der individuellen Auszeichnungen: So wird die bisherige Verleihung der Torjäger-Kanone, bei der auch die Trefferquoten aus den Vorrunden-Turnieren eingeht, um die Ehrung für den besten Spieler und den besten Torhüter des Final-Turniers ergänzt. „Wir möchten uns so die Möglichkeit erhalten, vielleicht auch Spieler aus den gesetzten Mannschaften hervorzuheben, die nicht die Gelegenheit hatten, sich in den Quali-Turnieren ein Tore-Polster zu erarbeiten“, sagt Prudlik.

Die letzte Neuerung ist eher von unerfreulicher Natur, da sich Masters-Mitbegründer LSV Ladenburg nach dem Rückzug aus dem Spielbetrieb nun auch aus der Reihe der organisierenden Vereine verabschiedet hat. „Die LSV bekommt einfach keine Ehrenamtlichen mehr zusammen“, bedauert Prudlik. Für die Zuschauer oder Mannschaften werden sich aber keine Nachteile ergeben, da sich die anderen Clubs die nun zusätzlichen Aufgaben teilen.

Info: Infos, Spielpläne unter www.morgenmasters.de

