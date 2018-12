Zwei Mad Dogs wollen zur WM

Mannheim/Füssen.Die U 18-Juniorinnen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bereiten sich seit Donnerstag in Füssen auf die U 18-WM der Division I A vom 7. bis 13. Januar in Radenthein (Österreich) vor. Darunter sind auch die beiden Verteidigerinnen der Mad Dogs Mannheim Fine Raschke und Xenia Merkle. Beide dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, auch nach dem Lehrgang in Füssen dabei zu sein, wenn U 18-Bundestrainerin Franziska Busch am 30. Dezember noch eine Torhüterin und zwei Feldspielerinnen aus dem Aufgebot für die B-WM in Österreich streicht. Die Gegner der deutschen Mannschaft im Kampf um den Aufstieg in die A-WM heißen Dänemark, Österreich, Ungarn, Italien und Slowakei.

Bei den Mad Dogs-Damen geht man auch fest davon aus, dass die beiden Talente in den kommenden Spielen der Fraueneishockey-Bundesliga nicht zur Verfügung stehen. „Im Gegensatz zu den Länderspielen bei den Damen gibt es bei der U 18 in der Bundesliga keine Spielunterbrechung, obwohl viele Bundesligateams von Abstellungen betroffen sind“, bedauert Randall Karsten, der Cheftrainer der Mad Dogs-Damen, die enge Terminplanung. Schließlich stehen auch für die Bundesligadamen aus der Kurpfalz schon am 5. und 6. Januar die nächsten Ligaspiele beim Tabellenvierten EC Bergkamen auf dem Programm.

In den letzten beiden Heimspielen des Jahres 2018 lief es für die Schwarz-Gelben gegen die Düsseldorfer EG nur am Sonntag beim 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)-Sieg nach ersten Anlaufschwierigkeiten rund. Am Tag zuvor war man den Gästen aus dem Rheinland noch mit 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) unterlegen, woran auch der Führungstreffer von Theresa Knutson (11.) nichts ändern konnte. „In diesem Spiel lief bei uns nicht wirklich etwas zusammen“, freute sich Karsten umso mehr, dass einen Tag später Lisa Campeau (2), Theresa Knutson (2) und Mad Dogs-Kapitänin Yvonne Vorlicek mit ihren Treffern dafür sorgten, dass die drei Punkte in Mannheim blieben.

Da es nach dem Ende der Hauptrunde Mitte Februar in der ersten Play-Down-Runde für die sechstplatzierten Kurpfälzerinnen wohl auf ein Duell mit der siebtplatzierten DEG hinausläuft, war der Sieg im letzten Spiel des Jahres natürlich besonders wichtig. Schließlich gilt es hier den Heimvorteil zu verteidigen, denn in der Serie „Best of Three“ finden die Spiele eins und zwei beim besserplatzierten Team statt. Nur das dritte Spiel (falls notwendig) würde beim schlechter platzierten Team ausgetragen. Der Heimvorteil ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von Bedeutung, da bei zwei Auswärtsspielen zusätzliche Fahrtkosten anfallen.

