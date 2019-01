Zwei Mannschaften – ein klares Ziel

Mannheim.Ins Viertelfinale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft haben es sowohl die Damen des Mannheimer HC als Süd-Meister als auch die des TSV Mannheim Hockey als Süd-Vize geschafft. Während die MHC-Damen am Samstag (14 Uhr, Irma-Röchling-Halle) gegen den Ost-Zweiten Zehlendorfer Wespen Heimrecht am Neckarplatt genießen, müssen die TSVMH-Damen am Samstag bereits um 13.30 Uhr beim Ost-Meister Berliner HC zum K.o.-Duell antreten.

„Es ist für uns schon ein Vorteil, zu Hause spielen zu können“, sagt MHC-Damentrainer Philipp Stahr, der sich jedoch bessere Vorzeichen vor dem Viertelfinalspiel gegen die Wespen gewünscht hätte. „Nike Lorenz ist schon am vergangenen Wochenende mit einem Magen-Darm-Virus ausgefallen und konnte daher Anfang der Woche nicht am Lehrgang der Nationalmannschaft auf dem MHC-Gelände teilnehmen. Und Cécile Pieper hat sich nach dem 3:0 und 4:3 gegen Belgien erkältet“, berichtet Stahr, dass der Lehrgang letztlich nur für Sonja Zimmermann erfreulich war. Diese gab ihr Debüt im A-Kader und erzielte beim 4:3 über Belgien mit dem Siegtreffer ihr erstes Länderspieltor.

Und als wären die Sorgenfalten nicht schon tief genug, sind beide MHC-Torhüterinnen aktuell nicht fit. Denn während Lisa Schneider an einem Muskelfaserriss laboriert, muss Karlotta Lammers mit Fieber das Bett hüten. „Das sind natürlich keine optimalen Voraussetzungen, aber trotzdem wollen wir am Samstag den Einzug ins Final Four schaffen“, sagt Stahr.

Mit viel Selbstbewusstsein gehen die TSVMH-Damen in die Partie beim BHC „Wir sehen uns dort auf Augenhöhe. Unser Saisonziel war es von Anfang an, uns fürs Final Four zu qualifizieren“, strebt Coach Carsten-Felix Müller mit den Schwarz-Weiß-Roten den Einzug in die DM-Endrunde am 26./27. Januar in Mülheim (Ruhr) an.

Doch auch die Berlinerinnen rechnen sich etwas aus: „Dieses Viertelfinale ist ein 50:50-Spiel. Es könnte für uns von Vorteil sein, dass es Mannheim nicht gewohnt ist, auf so einem schnellen Parkett wie im Cole-Sports-Center zu spielen“, sagt BHC-Coach Florian Keller. and

