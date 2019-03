Zwei Teams mit einem Lauf

Schwetzingen.Zwei heiße Mannschaften treffen im Derby aufeinander: Die SG Leutershausen tritt am Samstag (19.30 Uhr) in der 3. Handball-Liga Ost bei der HG Oftersheim/Schwetzingen an. Während die SGL aus den vergangenen fünf Partien sieben Punkte holte, gewann die HG, die vom ehemaligen Nationalspieler Holger Löhr trainiert wird, sogar die vergangenen fünf Spiele. „Diese Serie ist schon beeindruckend“, sagt SGL-Trainer Frank Schmitt, und der Sportliche Leiter Mark Wetzel ergänzt: „Das wird eine enge Kiste.“

Zuletzt besiegten die Roten Teufel die HSG Hanau in der Heinrich-Beck-Halle, obwohl sie auf Abwehrchef Manel Cirac und den Rückraumschützen Max Rolka verzichten mussten. Man müsse, fordert Wetzel, voll konzentriert an die schwierige Auswärtsaufgabe gehen: „Die HG hat mit Holger Löhr einen sehr guten Trainer, den wir natürlich bestens kennen. Er weiß, wie er seine Mannschaft einstellen muss.“

Diesmal müssen die Leutershausener ohne ihren Linksaußen Gianluca Pauli auskommen, der aus beruflichen Gründen fehlt. Außerdem ist der Einsatz von Felix Jaeger fraglich. „Das wird ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Die Tagesform wird wohl den Ausschlag geben“, sagt Coach Schmitt. tb

