Zweifacher Jubel in der Nachspielzeit

Mannheim.Tabellenführer FK Srbija hat seinen Vorsprung in der Fußball-Kreisliga auf vier Zähler ausgebaut, weil die Verfolger Friedrichsfeld und Wallstadt Niederlagen kassierten. Im Keller bewiesen alle vier Clubs Überlebenswillen, profitiert hat von den Siegen aber keiner.

Lindenhof – Turanspor 2:1 (0:1)

In einem schwachen Spiel deutete alles auf einen Sieg des 1. FC Turanspor hin. Erst eine mit Rot geahndete Unbeherrschtheit des FCT-Keepers (85.) brachte den MFC Lindenhof in die Partie zurück. In der zehnminütigen Nachspielzeit gelangen der Ausgleich und der Siegtreffer.

Wallstadt – Lützelsachs. 2:4 (2:1)

Die SpVgg Wallstadt hinkt weiterhin ihren Ansprüchen hinterher. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zeigte die TSG Lützelsachsen mehr Leidenschaft und Kampfkraft und gewann daher verdient.