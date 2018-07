Zweiter WM-Titel 2018 das große Ziel

Anzeige

Mannheim.Es geht um Gold, Silber und Bronze: Am Samstag beginnt in London die Feldhockey-WM der Damen. Das deutsche Team bestreitet um 13 Uhr deutscher Zeit das Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe C sind am 25. Juli (19 Uhr) Argentinien und am 28. Juli (13 Uhr) Spanien.

Für Nike Lorenz und Cécile Pieper vom Bundesligisten Mannheimer HC bedeutet London die erste Teilnahme an einer Feldhockey-WM. Trotzdem ist es für die beiden nicht das erste große Turnier auf internationaler Bühne. Ihre bisherige Bilanz kann sich mehr als sehen lassen. So kehrten sie mit Bronze dekoriert von den Olympischen Spielen 2016 aus Rio de Janeiro zurück.

Hallen-Weltmeister im Februar

Auch wie man Weltmeister wird, wissen Pieper und Lorenz bereits. Bei der Hallenhockey-WM in Berlin gewannen sie im Februar mit der DHB-Auswahl in der mit über 8000 begeisterten Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle durch einen 2:1-Finalsieg über den Titelverteidiger Niederlande WM-Gold. Im Finale von Berlin traf Nike Lorenz in ihrer Geburtsstadt damals zum wichtigen 1:1-Ausgleich.