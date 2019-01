Zweites Zuhause statt Mucki-Mief

Mannheim.Die Zeiten, in denen man ein Fitness-Studio aufsuchte, um in einer miefigen Mucki-Bude Hanteln zu stemmen und sofort nach dem Gang in die weiß-gekachelte Gemeinschaftsdusche eilig den Heimweg antrat, sind endgültig vorbei. Zumindest, wenn es nach Romina Ettl (kleines Bild) und Dustin Kuhl geht. Die beiden Innenarchitekten des Büros „Fifty Fifty“ aus Mannheim haben es sich zur Aufgabe gemacht,

...